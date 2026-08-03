RUMANI – Shpërthim në një shkëmb në Danub për të rritur sasinë e ujit për centralin bërthamor
BUKURESHT, 3 gusht /ATSH-DPA/ – Ushtria e Rumanisë shpërtheu një shkëmb në një degë të lumit Danub në një përpjekje për të rritur rrjedhën e ujit ftohës në centralin bërthamor Cernavoda, ku nivelet kritikisht të ulëta të ujit kanë rritur rrezikun e mbylljes.
Centerprisi i Cernavodës, i cili merr të gjithë ujin ftohës nga Danubi, është kërcënuar nga nivelet e ujit të ulëta ndjeshëm të lumit të shkaktuara nga thatësira.
Ushtarët shpërthyen shkëmbin në një degë të Danubit pranë fshatit Izvoarele, rreth 50 kilometra në rrjedhën e sipërme nga centrali.
Shkëmbi ishte ekspozuar ndërsa nivelet e ujit ranë.
”Copat e tij do të transportohen me varka gjatë dy ditëve të ardhshme dhe do të fundosen në një vend të caktuar për të rritur nivelin e ujit dhe në këtë mënyrë për të devijuar më shumë ujë drejt centralit në Rumaninë lindore”, thanë autoritetet.
Ministri i Mbrojtjes Radu Miruța e përshkroi shpërthimin si një sukses, duke thënë se zyrtarët shpresonin që operacioni në fund të fundit do të siguronte ujë të mjaftueshëm për të mbajtur centralin në funksionim.
Ai shtoi se projekti do të përmirësonte gjithashtu lundrimin në Danub, duke vënë në dukje se ushtria ishte përpjekur pa sukses ta hiqte shkëmbin për 30 vjet.
”Nëse devijimi i pjesshëm i lumit dështon, termocentrali do të duhet të mbyllet plotësisht deri të enjten”, më së voni, tha Miruta.
Lumi aktualisht po transporton vetëm rreth një të tretën e rrjedhës së tij mesatare sezonale dhe nivelet e ujit pritet të bien më tej në ditët në vijim.
Centrali bërthamor i Cernavodës gjeneron rreth 10 milionë megavat-orë energji elektrike në vit, duke furnizuar rreth 20% të kërkesës së Rumanisë për energji elektrike./ a.jor.
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