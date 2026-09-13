Rusia ofron shpërblim rekord: 1.5 milionë rubla për rekrutimin e çdo të huaji në luftë
Rajoni siberian i Irkutskut ka vendosur një shpërblim rekord për rekrutimin e shtetasve të huaj në ushtrinë ruse — 1.5 milionë rubla (rreth 17,800 dollarë) për çdo person të rekrutuar. Është pagesa më e lartë e ofruar ndonjëherë nga një rajon rus, sipas medias së pavarur Vyorstka.
Guvernatori i Irkutskut, Igor Kobzev, e ka nënshkruar dekretin këtë javë. Sipas dokumentit, shpërblimi u jepet atyre që ndihmojnë një shtetas të huaj apo një person pa shtetësi të nënshkruajë kontratë me Ministrinë ruse të Mbrojtjes. Kjo është hera e parë që një rajon rus krijon një kategori të veçantë shpërblimi posaçërisht për rekrutimin e të huajve.
Rritja është e jashtëzakonshme: më parë pagesa maksimale për rekrutim ishte 400,000 rubla (rreth 4,700 dollarë), pra shpërblimi i ri është gati katërfishuar brenda shtatë muajve. Paralelisht, pagesat për rekrutimin e qytetarëve rusë të regjistruar jashtë rajonit u dyfishuan nga 400,000 në 800,000 rubla (rreth 9,500 dollarë).
Irkutsku nuk është i vetmi. Rajoni i Smolenskut e ka rritur shpërblimin nga 115,000 rubla (rreth 1,300 dollarë) në 1 milionë rubla (rreth 11,900 dollarë), ndërsa rajoni i Rjazanit ofron deri në 805,000 rubla (rreth 9,500 dollarë) — shenjë se Moska po e shtrëngon gjithnjë e më shumë rrjetën e rekrutimit në mbarë vendin.
Sfondi i kësaj fushate është i zymtë. Shtabi ukrainas për trajtimin e robërve të luftës bëri të ditur në prill se ka identifikuar të paktën 28,391 shtetas të huaj nga 136 vende që luftojnë në radhët e ushtrisë ruse — pa llogaritur këtu trupat e rregullta koreano-veriore. Shifrat u cituan edhe nga Amnesty International në një raport të 10 shtatorit, e cila megjithatë tha se nuk kishte mundur t’i verifikonte ato në mënyrë të pavarur.
Sipas Amnesty-t, rekrutimi rus i të huajve shoqërohet shpesh me «praktika mashtruese, shtrënguese dhe shfrytëzuese»: premtime të rreme për punë civile, paga të larta, leje qëndrimi apo shtetësi ruse, kontrata të nënshkruara pa u kuptuar, pasaporta të konfiskuara, stërvitje minimale, lëvizje të kufizuara dhe kërcënime. Në shumë raste, thotë organizata, këto praktika përbëjnë trafikim njerëzor.
Burimi: Kyiv Independent
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