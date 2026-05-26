S&P 500 7,520 ▲0.62%
DOW 50,488 ▼0.18%
NASDAQ 26,621 ▲1.05%
NAFTA 94.18 ▼2.51%
ARI 4,510 ▼0.29%
EUR/USD 1.1640 EUR/GBP 0.8623 EUR/CHF 0.9113 EUR/ALL 95.5426 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4639 EUR/TRY 53.3770 EUR/JPY 185.01 EUR/CAD 1.6069 EUR/USD 1.1640 EUR/GBP 0.8623 EUR/CHF 0.9113 EUR/ALL 95.5426 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4639 EUR/TRY 53.3770 EUR/JPY 185.01 EUR/CAD 1.6069
BTC $76,740 ▼ -1.2% ETH $2,101 ▼ -1.21% XRP $1.3487 ▼ -0.81% SOL $84.9500 ▼ -1.46%
Aksident i rëndë në Tiranë! Makina përplaset me motorin, humb jetën 21-vjeçari Balliu "shpërthen" ndaj Berishës: Sali, i vetmi i përdalë politik në PD e ka emrin Shkëlzen Berisha! Union Bank dhe BERZH promovojnë transformimin digjital Aksident trafiku në autostradën Shtip-Dellçevë, humb jetën një 42-vjeçar Rusia si Serbia aktivizon propagandën para zgjedhjeve – RT fabrikon lajme kundër Kurtit
Kosova

Rusia si Serbia aktivizon propagandën para zgjedhjeve – RT fabrikon lajme kundër Kurtit

Media shtetërore ruse “Russia Today” ka publikuar një artikull propagandistik kundër kryeministrit në detyrë, Albin Kurti duke e paraqitur zbatimin e ligjit në Kosovë si “fushatë arrestimesh ndaj serbëve”.

Artikulli, i publikuar pak ditë para zgjedhjeve të 7 qershorit, synon të krijojë perceptimin se serbët në Kosovë janë të përndjekur.

Në tekstin e RT-së, Kosova quhet “shtet i rremë”, institucionet e saj paraqiten si ilegale, ndërsa arrestimet për raste që lidhen me dyshime për krime lufte, terrorizëm, cenim të rendit kushtetues apo nxitje nacionaliste reduktohen në “arrestime për flamuj e këngë serbe”.

Artikulli propagandistik i mediumit rus mban titullin: Për shkak të flamujve serb, këngëve nacionaliste dhe krimeve të luftës, Kurti për pesë vjet arrestoi mbi 150 serbë në Kosovë, duke tentuar të paraqesë institucionet e Kosovës si struktura represive ndaj komunitetit serb.

Në realitet, Qeveria e Kosovës ka insistuar në vendosjen e rendit dhe ligjit në të gjithë territorin e Kosovës, përfshirë veriun, ku për vite me radhë kanë vepruar struktura paralele, grupe kriminale dhe rrjete të lidhura me Beogradin.

Përmes fabrikimit të lajmeve të tilla, Rusia përmes mediumit që e kontrollon “Russia Today”, tenton të ndikojë te votuesit serbë në Kosovë, të nxisë frikë dhe të delegjitimojë institucionet e Kosovës, duke e paraqitur partinë Lista Serbe dhe Beogradin si “mbrojtës” të vetëm të serbëve raporton Dukagjini.

