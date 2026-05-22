"Perimetri 2″/ Operacion antidrogë dhe kundër lojërave të fatit në Lezhë, arrestohen 7 persona "Fitore e madhe për Ramën!", Alibeaj: Opozita u shit shumë lirë për Rregulloren e re të Kuvendit Kokalari padit Berishën në SPAK: Ka marrë familjarisht peng PD-në për ta përdorur kundër jush! Dalin pamje nga aksidenti fatal në qarkoren e Shkupit, ku humbën jetën katër persona Cardinale "blindon" Allegri-n, Goretzka "dhurata" e parë! Trajneri lavdëron Taren
Rutte mirëpriti vendosjen e trupave të SHBA në Poloni: Një Evropë dhe një NATO më e fortë

· 1 min lexim

Shefi i NATO-s, Mark Rutte, tha të premten se e mirëpret njoftimin e Presidentit të SHBA-së , Donald Trump, për të dërguar 5,000 trupa në Poloni, duke shtuar se tendenca e përgjithshme mbetet drejt një Evrope më të fortë që është më pak e varur nga Shtetet e Bashkuara për mbrojtjen e saj .

“Le të jemi të qartë, rruga në të cilën jemi, një Evropë më e fortë dhe një NATO më e fortë, në mënyrë që me kalimin e kohës, hap pas hapi, të bëhemi më pak të varur nga një aleat i vetëm, do të vazhdojë”, u tha Rutte gazetarëve përpara takimit të NATO-s në Suedi.

SHBA-të do të luajnë një rol kyç në Evropë në aspektin e parandalimit bërthamor, por edhe të mbrojtjes konvencionale, përmes një procesi gradual në të cilin Evropa do të forcojë rolin e saj , theksoi ai.

Duke iu referuar lirisë së lundrimit në Ngushticën e Hormuzit , ai theksoi se kjo ka të bëjë me të gjithë aleatët, por ndoshta jo me vetë NATO-n si Aleancë.

