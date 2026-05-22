Rutte mirëpriti vendosjen e trupave të SHBA në Poloni: Një Evropë dhe një NATO më e fortë
Shefi i NATO-s, Mark Rutte, tha të premten se e mirëpret njoftimin e Presidentit të SHBA-së , Donald Trump, për të dërguar 5,000 trupa në Poloni, duke shtuar se tendenca e përgjithshme mbetet drejt një Evrope më të fortë që është më pak e varur nga Shtetet e Bashkuara për mbrojtjen e saj .
“Le të jemi të qartë, rruga në të cilën jemi, një Evropë më e fortë dhe një NATO më e fortë, në mënyrë që me kalimin e kohës, hap pas hapi, të bëhemi më pak të varur nga një aleat i vetëm, do të vazhdojë”, u tha Rutte gazetarëve përpara takimit të NATO-s në Suedi.
SHBA-të do të luajnë një rol kyç në Evropë në aspektin e parandalimit bërthamor, por edhe të mbrojtjes konvencionale, përmes një procesi gradual në të cilin Evropa do të forcojë rolin e saj , theksoi ai.
Duke iu referuar lirisë së lundrimit në Ngushticën e Hormuzit , ai theksoi se kjo ka të bëjë me të gjithë aleatët, por ndoshta jo me vetë NATO-n si Aleancë.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.