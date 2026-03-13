Seancë praktike dhe analizë vendimesh për arbitrat e Kategorisë së Parë
Sektori i Arbitrimit organizoi një seancë stërvitore për arbitrat e Kategorisë së Parë, me fokus në ushtrime të integruara në fushë dhe marrje vendimesh në monitor.
Gjatë seancës, arbitrat dhe asistentët punuan mbi situata konkrete nga ndeshjet e fundit të Abissnet Superiores dhe Kategorisë së Parë, duke theksuar përmirësimin e gjykimit dhe vendimmarrjes në kohë reale.
Pas përfundimit të seancës stërvitore, u zhvillua një takim pune me pjesëmarrjen e Komitetit të Arbitrimit, ku u diskutuan dhe u vlerësuan vendimet e marrë gjatë ndeshjeve të fundit.
Takimi ofroi mundësinë për analizë të hollësishme dhe për të forcuar koordinimin mes arbitrit dhe asistentit, duke rritur standardet e arbitrazhit në nivelet e larta të futbollit shqiptar.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.