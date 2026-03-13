🌤️
Tiranë 9°C · Kryesisht kthjellët 13 March 2026
EUR/USD 1.1531 EUR/GBP 0.8628 EUR/CHF 0.9041 EUR/ALL 96.1954 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4310 EUR/TRY 50.9336 EUR/JPY 183.50 EUR/CAD 1.5700
BTC $71,423 ▲ +2.76% ETH $2,100 ▲ +3.5% XRP $1.4158 ▲ +3.2% SOL $88.7000 ▲ +4.07%
13 Mar 2026
Sporti

Seancë praktike dhe analizë vendimesh për arbitrat e Kategorisë së Parë

· 1 min lexim

Sektori i Arbitrimit organizoi një seancë stërvitore për arbitrat e Kategorisë së Parë, me fokus në ushtrime të integruara në fushë dhe marrje vendimesh në monitor.

Gjatë seancës, arbitrat dhe asistentët punuan mbi situata konkrete nga ndeshjet e fundit të Abissnet Superiores dhe Kategorisë së Parë, duke theksuar përmirësimin e gjykimit dhe vendimmarrjes në kohë reale.

Pas përfundimit të seancës stërvitore, u zhvillua një takim pune me pjesëmarrjen e Komitetit të Arbitrimit, ku u diskutuan dhe u vlerësuan vendimet e marrë gjatë ndeshjeve të fundit.

Takimi ofroi mundësinë për analizë të hollësishme dhe për të forcuar koordinimin mes arbitrit dhe asistentit, duke rritur standardet e arbitrazhit në nivelet e larta të futbollit shqiptar.

