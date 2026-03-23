S&P 500 6,615 ▲1.67 % DOW 46,460 ▲1.94 % NASDAQ 22,038 ▲1.8 % NAFTA 87.94 ▼10.48 % ARI 4,438 ▼3 % S&P 500 6,615 ▲1.67 % DOW 46,460 ▲1.94 % NASDAQ 22,038 ▲1.8 % NAFTA 87.94 ▼10.48 % ARI 4,438 ▼3 %
EUR/USD 1.1560 EUR/GBP 0.8668 EUR/CHF 0.9106 EUR/ALL 96.0524 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4749 EUR/TRY 51.2567 EUR/JPY 183.93 EUR/CAD 1.5845 EUR/USD 1.1560 EUR/GBP 0.8668 EUR/CHF 0.9106 EUR/ALL 96.0524 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4749 EUR/TRY 51.2567 EUR/JPY 183.93 EUR/CAD 1.5845
Berisha: Siç përmbysim komunizmin, do hedhim poshtë diktaturën e krimit, drogës dhe vjedhjes së shqiptarëve! Sfida ndaj Polonisë, Kombëtarja nis përgatitjet në "Shtëpinë e Futbollit" Kampionati i femrave, java e 13-të: Vllaznia dhe Partizani me fitore bindëse në transfertë, Gramshi mjaftohet me një gol Faza Play Off e Kupës së Botës/ Kombëtarja zhvillon stërvitjen e parë në "Shtëpinë e Futbollit" Humbja ndaj Valencias i kushton shtrenjtë, shkarkohet trajneri Almeyda
Sfida ndaj Polonisë, Kombëtarja nis përgatitjet në “Shtëpinë e Futbollit”

Kombëtarja shqiptare ka nisur sot grumbullimin në kuadër të përgatitjeve për ndeshjen e fazës play off për Botërorin 2026 ndaj Polonisë. Ekipi i drejtuar nga trajneri Silvinjo zhvilloi pasditen e sotme stërvitjen e parë në “Shtëpinë e Futbollit”, ku fokusi ishte palestra, ushtrime fizike dhe skema taktike në fushë.

Në fushë zbritën 23 lojtarë, ndërkohë që Myrto Uzuni, Nazmi Gripshi dhe Ylber Ramadani do t’i bashkohen skuadrës sonte, Uzuni dhe Gripshi për shkak të udhëtimit dhe Ramadani për arsye familjare, pasi është bërë baba për herë të tretë pikërisht ditën e sotme.

Ditën e nesërme Kombëtarja do të zhvillojë një tjetër seancë stërvitore në “Shtëpinë e Futbollit”, ndërkohë që ekipi do të udhëtojë të mërkurën drejt Varshavës për të luajtur ndeshjen ndaj Polonisë në datë 26 mars, ora 20:45.

