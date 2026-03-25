SHBA kërcënon Iranin me sulme të intensifikuara
Qeveria amerikane e ka kërcënuar Iranin me sulme të intensifikuara.
“Nuk ka nevojë të ketë më vdekje dhe shkatërrime”, tha sot zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt në Uashington.
“Por, nëse Irani nuk arrin ta pranojë realitetin e momentit aktual, nëse nuk arrin ta kuptojë se është mundur ushtarakisht dhe do të vazhdojë të jetë, presidenti Trump do të sigurojë që ata të goditen më fort se kurrë më parë”, shtoi ajo.
Leavitt tha se udhëheqja në Teheran tani kishte mundësinë të bashkëpunonte me Trump.
Kjo do të përfshinte braktisjen e programit të saj bërthamor dhe ndërprerjen e kërcënimit të SHBA-së dhe aleatëve të saj.
Trump kishte folur më parë për negociata dhe diskutime pozitive me Iranin, pa hyrë në detaje.
Pala iraniane, megjithatë, ka mohuar se po zhvilloheshin negociata./ a.jor.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.