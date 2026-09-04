SHBA – Nafta rekord, çmimi për automjetet arrin 5,85 dollarë për gallon
UASHINGTON, 4 korrik /ATSH – DPA/ – Çmimi i naftës për automjetet me motor dizel në Shtetet e Bashkuara ka arritur një nivel rekord, duke u ngjitur në 5,85 dollarë për gallon (rreth 3,8 litra), sipas të dhënave të Shoqatës Amerikane të Automobilistëve (AAA).
Ky është niveli më i lartë i regjistruar ndonjëherë për dizelin në SHBA. Rekordi i mëparshëm ishte vendosur në vitin 2022, në periudhën pas pushtimit rus të Ukrainës.
Çmimet e energjisë janë rritur ndjeshëm pas nisjes së luftës së SHBA-së kundër Iranit, ndërsa Teherani është kundërpërgjigjur, ndër të tjera, duke bllokuar Ngushticën e Hormuzit, një nga rrugët kryesore detare për transportin e hidrokarbureve.
Edhe benzina e zakonshme ka shënuar rritje në pikat e karburantit amerikane. Çmimi mesatar ka arritur në 4,15 dollarë për gallon, megjithëse mbetet nën rekordin prej 5,05 dollarësh të regjistruar në vitin 2022, sipas AAA.
Rritja e kostove të energjisë vjen në një moment të ndjeshëm për administratën amerikane. Lufta në Lindjen e Mesme, e cila është jopopullore në SHBA, po ushtron presion mbi ekzekutivin amerikan disa muaj përpara zgjedhjeve kombëtare të mesmandatit.
Presidenti Donald Trump kishte vendosur përmirësimin e fuqisë blerëse të amerikanëve ndër prioritetet kryesore të fushatës së tij fituese të vitit 2024.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.