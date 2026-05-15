SHBA premton ndihmë të re humanitare për OKB-në: Duhet të përputhen me interesat e Trumpit
Zyrtari më i lartë i ndihmës në Departamentin amerikan të Shtetit tha të enjten se 1.8 miliardë dollarë ndihmë e re humanitare do të ofrohet nga SHBA-të ndaj Kombeve të Bashkuara dhe se do të përdoret në përputhje me interesat e politikës së jashtme të administratës Trump.
Premtimi i ri i financimit erdhi përveç 2 miliardë dollarëve në financim që SHBA- të njoftuan në dhjetor sipas një mekanizmi të ri të projektuar për ta bërë financimin dhe shpërndarjen e ndihmës më efikase dhe për të rritur llogaridhënien, pasi SHBA-të dhe vendet e tjera të zhvilluara kanë ulur shpenzimet e ndihmës.
Jeremy Lewin tha se 92% e ndihmës amerikane të ofruar përmes mekanizmit ishte “hiper-prioritizuar” në ndihmën shpëtimtare dhe kjo do të vazhdonte.
Kjo do të thoshte që financimi nga Uashingtoni, donatori më i madh i vetëm për Zyrën e Kombeve të Bashkuara për Koordinimin e Çështjeve Humanitare (OCHA), nuk do të shkonte në vende të caktuara ku interesat e SHBA-së nuk përputhen me prioritetet e OCHA-s.
Lewin shtoi se financimi përmes OCHA-s nuk ishte i gjithë fondi që SHBA-të japin për kauza humanitare jashtë shtetit.
Shefi i OCHA-s, Tom Fletcher, duke folur së bashku me Lewin, tha se OKB-ja po ruante parimet e saj të neutralitetit dhe paanshmërisë, ndërsa reformonte sistemin e saj humanitar për një kohë kur fondet janë në rënie dhe 300 milionë njerëz në mbarë botën kanë nevojë për mbështetje.
Përpara njoftimit të fundit të SHBA-së, OCHA kishte mbledhur 7.38 miliardë dollarë nga 65 shtete anëtare drejt qëllimit të saj për të mbledhur 23 miliardë dollarë për këtë vit, tha ai.
Përveç angazhimit të saj humanitar, Uashingtoni i detyrohet rreth 4 miliardë dollarë OKB-së, duke përfshirë 2.4 miliardë dollarë për misionet paqeruajtëse aktuale dhe të kaluara, 43.6 milionë dollarë për gjykatat e OKB-së dhe pjesën tjetër në buxhetin e rregullt të organizatës.
