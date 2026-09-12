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Konflikti SHBA - Iran

SHBA fajëson imazhet satelitore kineze për sulmin iranian që vrau tre ushtarë amerikanë në Jordani

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Para se Irani të kryente sulmin e 17 korrikut që vrau tre ushtarë amerikanë, Teherani kishte siguruar imazhe satelitore me rezolucion të lartë të bazës ajrore Muwaffaq Salti në Jordani nga entitete kineze, sipas zyrtarëve amerikanë të njohur me detajet e incidentit. Është prova më e qartë deri tani se mbështetja kineze për Iranin gjatë luftës ka pasur pasoja vdekjeprurëse për forcat amerikane, thanë zyrtarët, të cilët thonë se SHBA-ja e ka lidhur imazherinë me sulmin.

Në sulmin e 17 korrikut, raketat balistike iraniane goditën një zonë banimi në bazën Muwaffaq Salti në Jordaninë verilindore, ku trupat amerikane po flinin. Tre ushtarë u vranë dhe katër të tjerë u plagosën dhe u evakuan mjekësisht. Irani shënjestroi gjithashtu avionë me pilot dhe pa pilot në bazë, thanë zyrtarë të tjerë amerikanë.

Sistemi raketor iranian Rezvan gjatë një parade ushtarake
Sistemi raketor iranian “Rezvan” gjatë një parade ushtarake

Zyrtarët amerikanë nuk pranuan të identifikonin entitetet kineze që i furnizuan imazhet Iranit dhe nuk pretenduan përfshirje të drejtpërdrejtë të Pekinit. Sipas tyre, Teherani i siguroi imazhet si para, ashtu edhe pas sulmit.

Zyrtarë të lartë amerikanë e ngritën çështjen e imazherisë së lidhur me sulmin e 17 korrikut me homologët e tyre kinezë, të cilët reaguan duke kërkuar prova. Kina ka hedhur poshtë vazhdimisht shqetësimet e Uashingtonit, duke refuzuar të pranojë se ndonjë kompani kineze është e përfshirë në një aktivitet të tillë. Ambasada kineze në Uashington nuk iu përgjigj akuzave specifike; zëdhënësi Liu Chang tha se kritikë të paemëruar po “lidhje keqdashëse dhe njollosje të vendeve të tjera” duke shfrytëzuar konfliktin, dhe se bashkëpunimi i Kinës me Iranin ishte në përputhje me ligjin ndërkombëtar.

Gjetja mund të thellojë tensionet SHBA–Kinë para samitit të planifikuar mes presidentit Trump dhe udhëheqësit kinez Xi Jinping më 24 shtator, pas muajsh frustrimi me refuzimin e Pekinit për paralajmërimet amerikane mbi kompanitë kineze që i japin Iranit imazheri satelitore.

Akuzat vijnë pas raportimeve të mëparshme se Garda Revolucionare iraniane kishte siguruar fshehurazi satelitin kinez TEE-01B në fund të vitit 2024, duke e përdorur atë për të monitoruar bazat kryesore amerikane në Lindjen e Mesme — pretendime që Pekini i ka mohuar vazhdimisht.

Burimi: Wall Street Journal — https://www.wsj.com/world/u-s-links-chinese-satellite-imagery-to-iranian-strike-that-killed-three-troops-ca0b4be3

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