S&P 500 7,108 ▼0.41%
DOW 49,310 ▼0.36%
NASDAQ 24,439 ▼0.89%
NAFTA 97.26 ▲1.47%
ARI 4,701 ▼0.49%
EUR/USD 1.1691 EUR/GBP 0.8672 EUR/CHF 0.9186 EUR/ALL 95.4911 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3855 EUR/TRY 52.5424 EUR/JPY 186.64 EUR/CAD 1.5998
BTC $77,744 ▲ +0.03% ETH $2,313 ▼ -0.95% XRP $1.4299 ▲ +1% SOL $85.4300 ▼ -0.19%
S&P 500 7,108 ▼0.41 % DOW 49,310 ▼0.36 % NASDAQ 24,439 ▼0.89 % NAFTA 97.26 ▲1.47 % ARI 4,701 ▼0.49 % S&P 500 7,108 ▼0.41 % DOW 49,310 ▼0.36 % NASDAQ 24,439 ▼0.89 % NAFTA 97.26 ▲1.47 % ARI 4,701 ▼0.49 %
EUR/USD 1.1691 EUR/GBP 0.8672 EUR/CHF 0.9186 EUR/ALL 95.4911 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3855 EUR/TRY 52.5424 EUR/JPY 186.64 EUR/CAD 1.5998 EUR/USD 1.1691 EUR/GBP 0.8672 EUR/CHF 0.9186 EUR/ALL 95.4911 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3855 EUR/TRY 52.5424 EUR/JPY 186.64 EUR/CAD 1.5998
Gjykata cakton masën e paraburgimit për ish-kreun e FFM-së, Muamed Sejdini Tahiri vjen me portretin e Eliot Engel në Kuvend: Donim që këtë ditë ta shënonim me një vepër artistike Sherr në pazarin e vjetër të Korçës, një i plagosur me thikë dhe dy të lënduar Detaje nga sherri masiv në Korçë, pronarët dhe punonjësit e lokaleve u përplasen për kufirin e tavolinave Zjarri te pallati pranë QSUT, Prokuroria merr në pyetje fëmijët që shfaqet në kamerat e sigurisë
Sherr në pazarin e vjetër të Korçës, një i plagosur me thikë dhe dy të lënduar

Një konflikt i dhunshëm është regjistruar mëngjesin e kësaj të premte në pazarin e vjetër të Korçës, ku janë përfshirë dy pronarë lokalesh dhe një person tjetër.

Një konflikt i dhunshëm është regjistruar mëngjesin e kësaj të premte në pazarin e vjetër të Korçës, ku janë përfshirë dy pronarë lokalesh dhe një person tjetër.

Si pasojë e konfliktit, një person ka mbetur i plagosur me thikë, ndërsa dy të tjerët kanë pësuar dëmtime nga goditjet me karrige.

Të tre personat janë transportuar në spitalin e Korçës, ku po marrin ndihmën mjekësore ndërsa ende nuk dihen shkaqet e plota të sherrit.

Sipas informacioneve paraprake, sherri ka nisur fillimisht si një debat verbal mes palëve, por situata ka degraduar më pas në përdorimin e karrigeve të lokalit. Gjatë përplasjes, njëri prej personave ka marrë një thikë nga ambienti i lokalit dhe ka plagosur një prej të përfshirëve.

Në vendngjarje pritet të mbërrijë grupi hetimor, i cili do të marrë dëshmitë e të përfshirëve dhe do të punojë për zbardhjen e plotë të rrethanave të incidentit.

Njoftimi i policisë

“Më datë 24.04.2026, rreth orës 08:00, në zonën e “Pazarit”, në Korçë, ka ndodhur një konflikt midis disa personave, ku dy vëllezërit E. K., 47 vjeç dhe L. K., 53 vjeç, janë konfliktuar me shtetasit J. B., 33 vjeç dhe E. S., 23 vjeç. Për pasojë, shtetasit e përfshirë në konflikt kanë marrë dëmtime fizike (dyshohet me mjete të forta e mjete prerëse) dhe u dërguan për mjekim në spitalin e Korçës, jashtë rrezikut për jetën”, thuhet në njoftim.

Plagosje me th*kë në pazarin e Korçës. Të përfshirë dy pronarë lokalesh dhe 1 tjetërNgjarja ka ndodhur pak minuta më parë, ku konflikti ka nisur fillimisht verbalisht mes personave e më pas ka degraduar në përdorimin e karrigeve. Pas kësaj njëri prej tyre ka marrë një thikë. pic.twitter.com/V0B4HmDglu

