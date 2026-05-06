Shkarkohet drejtori i Policisë së Durrësit Afrim Tafa, Hita jep arsyen
Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Skënder Hita, ka shkarkuar nga detyra drejtorin e Policisë së Durrësit, Afrim Tafën.
Sipas kryepolicit, arsyeja e këtij vendimi lidhet me performancën e dobët në ushtrimin e detyrës.
Më herët, Tafa ishte pezulluar nga detyra së bashku me dy zyrtarë të tjerë të Policisë së Durrësit, pas aksidentit tragjik në zonën e ish-Kënetës, ku humbën jetën dy fëmijë të mitur dhe një tjetër mbeti i plagosur.
Ngjarja kishte ngritur shqetësime për reagimin e strukturave policore dhe mënyrën e trajtimit të denoncimeve nga banorët e zonës.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.