Shkelet armëpushimi mes Libanit dhe Izraelit, IDF: Hezbollahu lëshoi raketa drejt trupave izraelite

Ushtria izraelite thotë se Hezbollahu qëlloi me raketa forcat izraelite në Libanin jugor herët në mbrëmje, duke shkelur një marrëveshje armëpushimi.

Ushtria izraelite tha se në përgjigje të kësaj ngjarjeje shënjestroi raketahedhësit e Hezbollahut.

Në një incident të veçantë, pothuajse në të njëjtën kohë, Izraeli tha se ka kapur një dron të nisur nga Libani drejt territorit izraelit, gjë që aktivizoi sirenat në dy komunitete kufitare izraelite.

Shkëmbimet janë prova më e fundit e armëpushimit të brishtë, i cili do të skadojë gjatë fundjavës.

Ndërkohë, Izraeli vazhdon të qëllojë individët që u afrohen trupave të tij të stacionuara përgjatë asaj që e quan “vija e përparme e mbrojtjes” në Libanin jugor. Nuk është e qartë se sa njerëz janë vrarë, por deklaratat ushtarake izraelite raportojnë incidente të shumta çdo ditë.

Izraeli thotë se veprime të tilla, së bashku me qëllimin e tij të deklaruar për të “spastruar” 55 fshatrat dhe qytetet libaneze që tani i ka pushtuar, bien jashtë marrëveshjes së armëpushimit.

Lexo Gjithashtu