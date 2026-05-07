Kosova

Shpronësimet e kundërligjshme, aksion i madh në tri komuna të Kosovës, arrestohen shtatë persona

Në kuadër të një procesi hetimor që Prokuroria Speciale e Kosovës është duke zhvilluar lidhur me shpronësimet e kundërligjshme, të mërkurën është zhvilluar një operacion policor në Prishtinë, Lipjan dhe Vushtrri.

Sipas njoftimit, si rezultat i këtij operacioni të koordinuar mes Prokurorisë Speciale dhe Policisë së Kosovës, janë arrestuar shtatë persona.

Njoftimi i Policise:

Për dy projekte në Palasë – Pronat shtetërore kalojnë te Korporata e Investimeve “V.G dhe N.R për veprën penale “Dhënia e ryshfetit”, H.M., Sh.S dhe H.M., për veprën penale “Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar”. N.K për veprën penale “Marrja e ryshfetit, dhe A.P, për veprën penale “Ndihmë në kryerjen e veprës penale – Dhënia e ryshfetit dhe Marrja e ryshfetit””, thuhet në njoftim, transmeton KosovaPress.

Më tej thuhet se gjatë zbatimit të urdhër kontrollit, janë sekuestruar pajisje teknologjike, para të gatshme në vlerë prej 6450 (gjashtë mijë e katërqind e pesëdhjetë) eurosh, dhe dokumentacion i ndryshëm.

