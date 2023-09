Shqiperia barazon me Cekine ne Prage

hqipëria feston në Pragë një barazim që mund të vlejë biletën e Euro 2024. Nedim Bajrami në minutën e 66-të të transfertës çeke shpiku një gol që flet shumë për karakterin e skuadrës së drejtuar nga Silvinjo që edhe pse vuajti në 20 minutat e para të pjesës së dytë ku pësoi 2 gola, njëri prej të cilëve i rregullt, nxorri në pah krenarinë duke ngrirë ekipin vendas që u përplas me murin kuqezi e madje mund të kishte pësuar një disfatë spektakolare nëse në minutën e 84-t, Bajrami do të kompletonte mbrëmjen perfekte me një pasim që ishte më i fortë se sa duhej.

Pas pjesës së parë të përgjumur, sfida u ndez në të dytën. Vendasit e nisën me presion të lartë duke gjetur rrugën e rrjetës 15 minuta pas rikthimit në fushën e lojës por frymëzues për Shqipërinë ishte mesfushori Nedim Bajrami që me një supergol ndezi festën kuqezi në stadiumin e Pragës. Mijëra shqiptarë në shkallë shpërthyen në momentin e realizimit fantastik të mesfushorit, i cili me një të djathtë kirurgjikale nuk i dha asnjë mundësi reagimi portierit çek.

Në fund, Bajrami kishte në këmbët e tij një top që mund të përkthehej në ar nëse do të bënte pasimin e duhur për Mujën por për fat të keq aksioni nuk u konkretizua dhe Shqipëria qan kërë rast. Këtë barazim Shqipëria arriti ta ruante me fanatizëm deri në fund, ekipi kuqezi ngjitet në kuotën e 7 pikëve dhe ruan pozitat në vendin e dytë të klasifikimit, pavarësisht fitores së Polonisë 1-0 me Ishujt Faroe.

Grupin e kryeson Çekia me 8 pikë ndërsa të dielën në “Arenën Kombëtare” Shqipëria do të luajë një finale tjetër, atë me Poloninë në orën 20:45.