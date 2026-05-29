☀️
Tiranë 24°C · Kthjellët 29 May 2026
S&P 500 7,564 ▲0.58%
DOW 50,669 ▲0.05%
NASDAQ 26,917 ▲0.91%
NAFTA 87.35 ▼1.74%
ARI 4,548 ▲0.35%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1643 EUR/GBP 0.8667 EUR/CHF 0.9143 EUR/ALL 95.4658 EUR/MKD 61.6948 EUR/RSD 117.4040 EUR/TRY 53.4504 EUR/JPY 185.49 EUR/CAD 1.6074 EUR/USD 1.1643 EUR/GBP 0.8667 EUR/CHF 0.9143 EUR/ALL 95.4658 EUR/MKD 61.6948 EUR/RSD 117.4040 EUR/TRY 53.4504 EUR/JPY 185.49 EUR/CAD 1.6074
₿ CRYPTO
BTC $73,683 ▲ +1.16% ETH $2,015 ▲ +1.97% XRP $1.3152 ▲ +2.54% SOL $82.0700 ▲ +1.8%
S&P 500 7,564 ▲0.58 % DOW 50,669 ▲0.05 % NASDAQ 26,917 ▲0.91 % NAFTA 87.35 ▼1.74 % ARI 4,548 ▲0.35 % S&P 500 7,564 ▲0.58 % DOW 50,669 ▲0.05 % NASDAQ 26,917 ▲0.91 % NAFTA 87.35 ▼1.74 % ARI 4,548 ▲0.35 %
EUR/USD 1.1643 EUR/GBP 0.8667 EUR/CHF 0.9143 EUR/ALL 95.4658 EUR/MKD 61.6948 EUR/RSD 117.4040 EUR/TRY 53.4504 EUR/JPY 185.49 EUR/CAD 1.6074 EUR/USD 1.1643 EUR/GBP 0.8667 EUR/CHF 0.9143 EUR/ALL 95.4658 EUR/MKD 61.6948 EUR/RSD 117.4040 EUR/TRY 53.4504 EUR/JPY 185.49 EUR/CAD 1.6074
29 May 2026
Breaking
Pas hapjes nga Prishtina, partitë politike nisin shpërndarjen në gjithë Kosovën për ditën e dytë të fushatës zgjedhore Hamza: Do t’i ulim çmimet, do ta heqim TVSH-në për produktet bazë, do t’i rrisim pagat dhe pensionet Nis restaurimi i Kullës së Turanit, monument kulture i kategorisë së parë “Fundi i Golemëve” nga Nikolla Zoraqi premierë botërore në TKOB, Zhani Ciko: Opera trajton një subjekt që është i… Kori i Teatrit të Operës dhe Baletit këndon shqip në Festivalin e Koreve “Sergio Chiarlo” në Itali
Menu
Politika

Shqipëria dënon sulmin rus në Rumani: Goditja me dron ndaj civilëve, përshkallëzim i rrezikshëm i luftës së Moskës

· 2 min lexim
Shqipëria dënon sulmin rus

Shqipëria ka reaguar pas sulmit me dron rus në qytetin Galați të Rumanisë, ku një ndërtesë banimi u godit dhe mbetën të plagosur civilë, mes tyre edhe një i mitur.

Përmes një deklarate zyrtare, Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme dënoi ashpër incidentin, duke e cilësuar atë si një përshkallëzim serioz dhe të papërgjegjshëm nga ana e Federatës Ruse.

Në reagim, Shqipëria shprehu solidaritet të plotë me popullin dhe autoritetet rumune, ndërsa theksoi se pasojat e luftës së Rusisë kundër Ukrainës po kërcënojnë gjithnjë e më shumë sigurinë e civilëve edhe përtej kufijve ukrainas.

Gjithashtu, Ministria nënvizoi se Shqipëria do të vijojë të qëndrojë në krah të aleatëve dhe partnerëve ndërkombëtarë në mbështetje të paqes, sigurisë dhe respektimit të së drejtës ndërkombëtare.

Deklarata e plotë e Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme:

“Shqipëria dënon sulmin rus me dron në Galați, Rumani, i cili goditi një ndërtesë banimi dhe plagosi civilë, përfshirë një të mitur.

Shprehim solidaritetin tonë të plotë me popullin dhe autoritetet e Rumanisë dhe u urojmë shërim të shpejtë dhe të plotë të plagosurve.

Ky incident përfaqëson një përshkallëzim serioz dhe të papërgjegjshëm nga ana e Federatës Ruse dhe nënvizon më tej absurditetin dhe koston njerëzore të luftës së Rusisë kundër Ukrainës, pasojat e së cilës vazhdojnë të kërcënojnë sigurinë dhe mbrojtjen e civilëve përtej kufijve të Ukrainës.

Shqipëria do të vazhdojë të qëndrojë në solidaritet të plotë me aleatët dhe partnerët tanë, në mbështetje të përpjekjeve të koordinuara për t’i dhënë fund kësaj lufte në mbrojtje të paqes, sigurisë dhe parimeve themelore të së drejtës ndërkombëtare.”

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë