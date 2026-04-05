S&P 500 6,583 ▲0.11%
DOW 46,505 ▼0.13%
NASDAQ 21,879 ▲0.18%
NAFTA 113.49 ▲1.75%
ARI 4,671 ▼0.19%
EUR/USD 1.1543 EUR/GBP 0.8724 EUR/CHF 0.9217 EUR/ALL 95.8543 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4133 EUR/TRY 51.3830 EUR/JPY 184.04 EUR/CAD 1.6060 EUR/USD 1.1543 EUR/GBP 0.8724 EUR/CHF 0.9217 EUR/ALL 95.8543 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4133 EUR/TRY 51.3830 EUR/JPY 184.04 EUR/CAD 1.6060
BTC $68,538 ▲ +1.78% ETH $2,091 ▲ +1.22% XRP $1.3174 ▲ +0.19% SOL $80.8900 ▲ +0.09%
Arrestime në Britani gjatë protestës pranë bazës ajrore të përdorur nga SHBA "Skema në bujqësi, antikombëtare. Fermerët, kthim te parmenda" Fermerët do blejnë naftë me çmim tregu, e dini sa do rriten çmimet? Prishtina merr një pikë në Skenderaj Drita ruan vendin e parë pas fitores ndaj Malishevës
Politika

Shqipëria ka taksën më të lartë në botë

Berisha i përgjigjet Ramës për çmimin e naftës: Ulja e akcizës është tallje

· 2 min lexim

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha iu përgjigj deklaratës së kryeministrit Edi Rama, i cili tha se “këtë javë kemi miratuar edhe aktin e premtuar normativ për uljen e akcizës së naftës”Në një deklaratë, Berisha shprehet se Shqipëria ka taksën më të lartë në botë dhe sipas tij, ulja e akcizës, është tallje për qytetarët dhe fermerët.

Së pari, të dashur qytetarë dhe qytetare, ju uroj dhe njëherë nga zemra gëzuar Pashkën, Pashkën tjetër më mirë ta festojmë.

Së dyti, jam sot para jush sepse nuk ngurroi as ditën e Pashkës të ligjërojë monologun e tij të mashtrimit. Edi Rama sot u rrek përsëri të mashtrojë shqiptarët lidhur me çmimin stratosferik të naftës.

E vërteta dhe njëherë ta dini të dashur qytetarë, se kjo qeveri ka vendosur mbi naftën, taksën absolutisht më të lartë në botë. Kjo qeveri takson si asnjë qeveri tjetër e planetit, 60% të çmimit me të cilin shitet nafta në treg dhe merr në çdo litër naftë 1.1 euro.

Lëvizja që pretendon me akcizën, është një tallje. Sipas tij, ajo hyn në fuqi kur nafta tejkalon 220 Iekë për litër, ndërkohë që përgjysmimi i barrës fiskale, i taksave mbi naftën, do të ishte rruga e vetme për të ulur çmimin e saj dhe për ta mbajtur atë në nivele të përballueshme nga qytetarët shqiptarë, nga fermerët shqiptarë, për ta mbajtur atë në nivele të kontrollueshme edhe për çmimet e tjera”-u shpreh Berisha.

