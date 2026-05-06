Shqiptarët rrisin investimet jashtë, ngadalësohet tregu vendas i pasurive
Të dhënat e Eurostat tregojnë një rritje të ndjeshme të investimeve të shqiptarëve jashtë vendit, kryesisht në pasuri të paluajtshme. Në vitin 2023, këto investime arritën në rreth 760 milionë euro, një nivel dukshëm më i lartë krahasuar me vitet e mëparshme.
Statistikat për investimet direkte jashtë vendit (FDI) përfshijnë edhe blerjet e pronave nga individët jashtë kufijve, duke reflektuar zhvendosjen e kapitalit drejt tregjeve të huaja.
Ndërkohë, në tregun vendas po vërehet një ngadalësim i shitjeve të pasurive të paluajtshme. Edhe pse ndërtimi vijon me ritme të larta, kërkesa për blerje është zbutur, duke sjellë më pak transaksione krahasuar me vitet e kaluara.
Ekspertët e lidhin këtë zhvillim me disa faktorë, si rritja e çmimeve të banesave në Shqipëri, kërkesa për investime më të sigurta jashtë vendit, emigracioni dhe lidhjet ekonomike ndërkombëtare. Një rol të rëndësishëm luan edhe forcimi i lekut ndaj euros, që i bën më të përballueshme blerjet e pronave jashtë vendit.
