Ndahet nga jeta piktori dhe studiuesi Kujtim Buza
LllTIRANË, 27 gusht/ATSH/ Piktori, studiuesi dhe një prej emrave të rëndësishëm të artit pamor shqiptar, Kujtim Buza, është ndarë nga jeta mbrëmjen e kësaj të enjteje, duke lënë pas trishtim te familjarët, miqtë, kolegët dhe dashamirësit e artit të tij.
Kujtim Buza i përkiste një familjeje të lidhur ngushtë me historinë e artit shqiptar. Ai vinte nga një familje me tradita të forta patriotike nga Gjakova dhe ishte i biri i piktorit të njohur Abdurrahim Buza, një prej themeluesve dhe mjeshtërve të pikturës moderne shqiptare.
I rritur në një familje ku arti ishte pjesë e jetës së përditshme, Kujtim Buza u njoh me pikturën që në fëmijëri. Pranë të atit, ai u formua artistikisht dhe kultivoi dashurinë për artin, të cilit më pas do t’i kushtonte gjithë jetën.
Rrugëtimi i tij krijues u shtri në disa dekada, duke e bërë atë një emër të njohur në jetën artistike dhe kulturore shqiptare. Krahas krijimtarisë në pikturë, Buza u angazhua edhe në studimin dhe dokumentimin e artit, duke dhënë kontribut në njohjen dhe ruajtjen e trashëgimisë pamore shqiptare.
Një tjetër pjesë e rëndësishme e veprimtarisë së tij ishte drejtimi i Galerisë Kombëtare të Arteve, ku kontribuoi në jetën institucionale të artit shqiptar.
Krijimtaria e Kujtim Buzës është pjesë edhe e fondit të Galerisë Kombëtare të Arteve, duke mbetur pjesë e trashëgimisë artistike të vendit dhe e kujtesës kulturore shqiptare.
Ndarja e tij nga jeta shënon humbjen e një figure të rëndësishme të artit pamor shqiptar, por vepra dhe kontributi i tij mbeten pjesë e historisë së artit shqiptar.
Për ndarjen nga jeta të Kujtim Buzës kanë shprehur ngushëllime familjarët, miqtë, kolegët dhe personalitete të jetës kulturore e artistike të vendit.
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