☀️
Tiranë 23°C · Kthjellët 28 August 2026
S&P 500 7,731 ▲0.72%
DOW 53,569 ▲0.2%
NASDAQ 26,541 ▲1.57%
NAFTA 83.64 ▲0.13%
ARI 4,661 ▼0.06%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1658 EUR/GBP 0.8570 EUR/CHF 0.9383 EUR/ALL 92.2489 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3134 EUR/TRY 56.1427 EUR/JPY 185.64 EUR/CAD 1.6170 EUR/USD 1.1658 EUR/GBP 0.8570 EUR/CHF 0.9383 EUR/ALL 92.2489 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3134 EUR/TRY 56.1427 EUR/JPY 185.64 EUR/CAD 1.6170
₿ CRYPTO
BTC $80,234 ▲ +2.1% ETH $2,513 ▲ +0.83% XRP $1.4528 ▲ +3.61% SOL $109.1500 ▲ +9.3%
S&P 500 7,731 ▲0.72 % DOW 53,569 ▲0.2 % NASDAQ 26,541 ▲1.57 % NAFTA 83.64 ▲0.13 % ARI 4,661 ▼0.06 % S&P 500 7,731 ▲0.72 % DOW 53,569 ▲0.2 % NASDAQ 26,541 ▲1.57 % NAFTA 83.64 ▲0.13 % ARI 4,661 ▼0.06 %
EUR/USD 1.1658 EUR/GBP 0.8570 EUR/CHF 0.9383 EUR/ALL 92.2489 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3134 EUR/TRY 56.1427 EUR/JPY 185.64 EUR/CAD 1.6170 EUR/USD 1.1658 EUR/GBP 0.8570 EUR/CHF 0.9383 EUR/ALL 92.2489 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3134 EUR/TRY 56.1427 EUR/JPY 185.64 EUR/CAD 1.6170
28 Aug 2026
Breaking
Kevin Durant: Nuk do të pranoja prerje prej 100 milionë dollarësh, por e përgëzoj vendimin e Jalen Brunson Macklin Celebrini: Kontrata pesëvjeçare që i jep fleksibilitet San Jose Sharks për të përmirësuar skuadrën Joey King shkëlqen me fustan të hollë ngjyrë gjalpë në premierën londineze të “Practical Magic 2” Republikani Joe Wilson: Serbia nën Vuçiqin po kërcënon stabilitetin e rajonit Ndahet nga jeta piktori dhe studiuesi Kujtim Buza
Menu
Arte

Ndahet nga jeta piktori dhe studiuesi Kujtim Buza

· 2 min lexim
nga jeta

LllTIRANË, 27 gusht/ATSH/ Piktori, studiuesi dhe një prej emrave të rëndësishëm të artit pamor shqiptar, Kujtim Buza, është ndarë nga jeta mbrëmjen e kësaj të enjteje, duke lënë pas trishtim te familjarët, miqtë, kolegët dhe dashamirësit e artit të tij.

Kujtim Buza i përkiste një familjeje të lidhur ngushtë me historinë e artit shqiptar. Ai vinte nga një familje me tradita të forta patriotike nga Gjakova dhe ishte i biri i piktorit të njohur Abdurrahim Buza, një prej themeluesve dhe mjeshtërve të pikturës moderne shqiptare.

I rritur në një familje ku arti ishte pjesë e jetës së përditshme, Kujtim Buza u njoh me pikturën që në fëmijëri. Pranë të atit, ai u formua artistikisht dhe kultivoi dashurinë për artin, të cilit më pas do t’i kushtonte gjithë jetën.

Rrugëtimi i tij krijues u shtri në disa dekada, duke e bërë atë një emër të njohur në jetën artistike dhe kulturore shqiptare. Krahas krijimtarisë në pikturë, Buza u angazhua edhe në studimin dhe dokumentimin e artit, duke dhënë kontribut në njohjen dhe ruajtjen e trashëgimisë pamore shqiptare.

Një tjetër pjesë e rëndësishme e veprimtarisë së tij ishte drejtimi i Galerisë Kombëtare të Arteve, ku kontribuoi në jetën institucionale të artit shqiptar.

Krijimtaria e Kujtim Buzës është pjesë edhe e fondit të Galerisë Kombëtare të Arteve, duke mbetur pjesë e trashëgimisë artistike të vendit dhe e kujtesës kulturore shqiptare.

Ndarja e tij nga jeta shënon humbjen e një figure të rëndësishme të artit pamor shqiptar, por vepra dhe kontributi i tij mbeten pjesë e historisë së artit shqiptar.

Për ndarjen nga jeta të Kujtim Buzës kanë shprehur ngushëllime familjarët, miqtë, kolegët dhe personalitete të jetës kulturore e artistike të vendit.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu