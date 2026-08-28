Republikani Joe Wilson: Serbia nën Vuçiqin po kërcënon stabilitetin e rajonit
Kongresmeni republikan amerikan Joe Wilson ka kritikuar ashpër presidentin e Serbisë, Aleksandar Vuçiq, duke e akuzuar se nën udhëheqjen e tij Beogradi është larguar nga sundimi i ligjit dhe është afruar me vende dhe regjime që Washingtoni i konsideron kundërshtarë të Perëndimit.
Wilson ka bërë të ditur se së bashku me kongresmenin demokrat William Keating kanë prezantuar në Kongresin amerikan “SRBIJA Act”, një nismë dypartiake që synon të adresojë zhvillimet politike dhe situatën në Serbi.
“Nën presidentin Vuçiq, Serbia është larguar qëllimisht gjithnjë e më shumë nga sundimi i ligjit dhe është afruar me armiqtë e lirisë, si krimineli i luftës Putin, Partia Komuniste Kineze dhe regjimi terrorist në Teheran”, ka shkruar Wilson.
Kongresmeni amerikan ka vënë në dukje edhe protestat e gjera që po zhvillohen në Serbi kundër korrupsionit dhe qeverisjes së Vuçiqit, duke shprehur shqetësim për ndikimin e politikave të Beogradit në stabilitetin rajonal.
“Pavarësisht protestave të gjera kundër korrupsionit, qeveria e Vuçiqit kërcënon të destabilizojë rajonin dhe më gjerë. Populli i Serbisë meriton më mirë”, ka deklaruar Wilson.
Prezantimi i “SRBIJA Act” vjen në një periudhë kur Serbia po përballet me një valë të gjatë protestash të udhëhequra nga studentët dhe qytetarët, të cilët kërkojnë përgjegjësi institucionale, luftë kundër korrupsionit dhe ndryshime në mënyrën e qeverisjes.
Nisma dypartiake në Kongresin amerikan sinjalizon gjithashtu se zhvillimet në Serbi po marrin vëmendje të shtuar në Washington, veçanërisht në raport me orientimin e Beogradit ndaj Rusisë, Kinës dhe Iranit, si dhe ndikimin e tij në sigurinë dhe stabilitetin e Ballkanit Perëndimor./Telegrafi.
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