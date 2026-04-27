Si 20 minuta në natyrë ndikojnë në shëndetin fizik dhe mendor
Qëndrimi në natyrë shkakton ndryshime të matshme fiziologjike: ul nivelin e hormonit të stresit, stabilizon presionin e gjakut dhe ritmin e zemrës, dhe mund të përmirësojë edhe shëndetin e zorrëve. Nuk nevojiten orë të tëra për të marrë përfitime—ndryshimi më i dukshëm mund të vijë pas rreth 20 minutash ekspozim të rregullt në mjedise të gjelbra.
Sipas TV Klan, një studim në Mbretërinë e Bashkuar me rreth 20 mijë pjesëmarrës tregoi se personat që kalonin të paktën 120 minuta në javë në natyrë raportuan shëndet më të mirë dhe mirëqenie psikologjike.
Ekspozimi në mjedise natyrale vepron në disa fronte: sistemi nervor autonom reagon menjëherë ndaj pamjeve, aromave dhe tingujve të natyrës duke sjellë qetësim, ulje të presionit të gjakut dhe ritëm më të qetë të zemrës. Po ashtu, qëndrimi jashtë shoqërohet me ulje të kortizolit dhe adrenalinës, ndërsa disa aroma të pemëve—si ajo e pishës—kanë treguar efekt qetësues të menjëhershëm dhe mund të nxisin rritjen e qelizave mbrojtëse në gjak.
Natyra ndikon edhe tek mikrobioma: kontakti me tokën dhe bimët ekspozon organizmin ndaj baktereve të dobishme që mund të përmirësojnë imunitetin dhe humorin. Reagimi i fëmijëve të vegjël ndaj aromave qetësuese tregon se disa efekte janë të pranishme edhe pa përvoja të mëparshme apo pritshmëri psikologjike.
Edhe në mungesë të mundësisë për të dalë shpesh, mund të përfitohet nga elemente natyrorë në hapësirën e brendshme: bimët shtëpiake, aromaterapia me vajra esencialë, pamjet e gjelbra nga dritarja apo fotografitë e natyrës mund të ulin stresin dhe të përmirësojnë disponimin. Në përfundim, kontaktet e shkurtra dhe të rregullta me natyrën sjellin përfitime të dukshme për trupin dhe mendjen, siç thekson edhe TV Klan.
