Si po reagon diaspora iraniane e Los Angeles ndaj luftës në Iran
Ishte një ditë tjetër me qiell të kaltër në Kaliforninë jugore, por në rrugët e Los Angeles, po shfaqej një përçarje e thellë.
Në anën perëndimore të qytetit, kishin shpërthyer protesta për të mbështetur Shtetet e Bashkuara në sulmet e tyre kundër Iranit. Flamujt e ish-monarkisë së Iranit valëviteshin në erë, ndërsa demonstruesit bënin thirrje për ndryshim regjimi.
Por vetëm disa kilometra larg, një grup tjetër ishte mbledhur jashtë Bashkisë së Los Angeles për të protestuar kundër luftës, duke brohoritur, “Duart larg Iranit”.
Ata denoncuan Presidentin Donald Trump dhe paralajmëruan se ndërhyrja ushtarake e SHBA-së dhe Izraelit mund të shkatërronte të gjithë rajonin e Lindjes së Mesme.
Protestat dueluese muajin e kaluar ishin një simptomë e përçarjes që po zhvillohej brenda diasporës iraniane të Los Angeles.
Ndonjëherë i referuar si “Tehrangeles”, qyteti dhe zona e tij metropolitane janë shtëpia e përqendrimit më të madh të iranianëve jashtë Iranit.
Rreth 375,000 njerëz me origjinë iraniane jetojnë në Kaliforni, shumica në Qarkun e Los Angeles.
Westside shihet si një qendër komuniteti, me arterien e saj qendrore, Westwood Boulevard, të rrethuar me biznese, restorante dhe institucione kulturore iraniane.
Por, ndërsa shumë familje ndajnë histori lufte dhe imigracioni, ato ndryshojnë shumë në mënyrën se si e perceptojnë luftën e vazhdueshme në Iran.
Për disa, fushata e bombardimeve ka ngjallur shpresë se qeveria iraniane mund të bjerë.
Të tjerë e shohin luftën si një katastrofë që do të shkaktojë vuajtje të mëdha për iranianët, të cilët tashmë luftojnë nën represionin qeveritar dhe sanksionet amerikane.
Megjithatë, në të gjithë “Tehrangelët”, një ndjenjë duket pothuajse universale: ankthi.
“Dua që ky regjim të zhduket. Por nuk ka realitet në atë që unë i besoj Trumpit ose Izraelit që të kenë në mendje vendin tim, interesin më të mirë të popullit tim”, tha Sam Golzari, i cili për vite me radhë ka marrë pjesë në protestën për ndryshimin e regjimit me prindërit e tij.
“Nuk e kam ndjerë kurrë këtë pozicion. Nuk ka ekuilibër.”
Një protestues demonstron kundër luftës SHBA-Izrael kundër Iranit në Los Angeles, Kaliforn
Emocione kontradiktore
Tani një artist multidisiplinar 46-vjeçar, Golzari ishte tre vjeç kur prindërit e tij ikën nga Irani gjatë Luftës Iran-Irak në vitet 1980.
Ky konflikt ishte një nga disa momente dhune dhe trazirash që shkaktuan valë migrimi iranian në Los Angeles.
Shumë familje në zonë, për shembull, u larguan nga Irani gjatë revolucionit të vitit 1979, i cili rezultoi në përmbysjen e monarkisë së mbështetur nga SHBA-të, të udhëhequr nga i ndjeri Mohammad Reza Pahlavi.
Që atëherë, Irani është qeverisur si një republikë islamike nën autoritetin e një udhëheqësi suprem.
Deri vonë, ky udhëheqës ishte Ajatollah Ali Khamenei. Por më 28 shkurt, SHBA-të dhe Izraeli nisën një sulm të përbashkët ndaj Iranit, duke shkaktuar luftën.
Një nga sulmet fillestare shënjestroi kompleksin e Khameneit, duke vrarë 86-vjeçarin, vajzën e tij dhe të afërm të tjerë.
Vdekja e Khameneit ishte një nga shumë momentet që ngjalli ndjenja të përziera tek Golzari. Ai shpjegoi se disa miq u mblodhën në ndërtesën federale lokale për të festuar vdekjen e udhëheqësit iranian.
“Thjesht nuk munda, edhe pse ky njeri dhe ky regjim kanë simbolizuar kaq shumë dhimbje dhe padrejtësi,” shpjegoi ai.
“Të hiqej ajo figurë ishte një lehtësim,” shtoi Golzari. “Por unë kurrë nuk kam qenë një person që është lehtësuar nga vdekja e dikujt.”
Një protestues qëndron pranë një pankarte që i bën thirrje Presidentit të SHBA-së Donald Trump të mbajë premtimet për të ndihmuar popullin iranian.
Frikë për të dashurit
Babai i Golzarit, Majid Golzari, ka qenë midis atyre në Los Angeles që kanë ndjekur nga afër fushatën e bombardimeve të SHBA-së dhe Izraelit. Banorët kanë frikë për të dashurit e tyre në Iran.
“Bombat nuk zgjidhën kurrë asgjë,” tha Majid, i cili ka lindur në qytetin juglindor të Kermanit. “Nuk e kuptoj se si njerëzit janë të lumtur që bombardojnë të tjerët.”
Që nga fillimi i luftës, një ndërprerje e internetit në Iran e ka bërë të vështirë për diasporën në Los Angeles të ndjekë atë që po ndodh në vendlindje.
Disa nga ndërprerjet janë rezultat i ndikimit të fushatës së bombardimeve në rrjetin e telekomunikacionit. Por shumica e tyre janë të imponuara nga qeveria, për të kufizuar rrjedhën e informacionit si brenda ashtu edhe jashtë Iranit.
Reza Arzanian, një iraniano-amerikan që jeton në Los Angeles, tha se kohët e fundit arriti të kontaktojë me prindërit e tij në Teheran – por ata ndanë lajme alarmuese për municione që binin afër.
“Fola me mamin shumë shkurt dhe ajo më tha se është shumë e zhurmshme. Është shumë e frikshme. Zëri i saj dridhet dhe nofulla e saj nuk mund të ndalonte së dridhuri sepse është shumë e frikësuar”, tha Arzanian.
“Dhe babai im, i cili është një djalë që nuk i tregon emocionet e tij, më tha se është i frikësuar dhe po dridhej nga bombat.”
Arzanian shpjegoi se është i shqetësuar për sigurinë e tyre. Deri më tani, shifrat paraprake nga Ministria e Shëndetësisë e Iranit sugjerojnë se të paktën 1,444 qytetarë janë vrarë në luftë.
Midis tyre ishin afërsisht 168 fëmijë, shkolla fillore e të cilëve në qytetin jugor të Minabit duket se është goditur nga një sulm amerikan.
Zhvillime të tilla kanë shqetësuar iraniano-amerikanët si Arzanian, i cili ishte i qartë se kishte pak dashuri për qeverinë iraniane dhe politikat e saj shtypëse.
“Kam qenë pjesë e lëvizjes së protestave në Iran dhe jam rrahur nga policia në Iran për shkak të dallimeve të mia me qeverinë”, tha Arzanian. “Por kur të bombardojnë, nuk del asgjë e mirë prej saj.”
Protestuesit shpalosin një flamur të madh me “luan dhe diell”, që simbolizon monarkinë e Iranit, në rrugët e Los Angeles, Kaliforni
Shqetësime për përfshirjen e SHBA-së
Lufta ka rindezur një debat brenda diasporës iraniane rreth rolit që duhet të luajë SHBA-ja në të ardhmen e Iranit.
Kjo pyetje është më shumë sesa një çështje e largët gjeopolitike për iranianët në Los Angeles.
Shumë banorë shpjeguan se historitë e tyre familjare ishin formuar nga përfshirja e SHBA-së në rajon, qoftë përmes mbështetjes së SHBA-së për monarkinë e rënë të Iranit apo përmes vendimit të SHBA-së për të mbështetur pushtimin e Iranit nga Iraku në vitin 1980.
Aida Ashuri, një avokate e të drejtave të njeriut që po kandidon për t’u bërë prokurore e qytetit të Los Angeles, ishte midis atyre që dënuan publikisht fushatën e fundit të SHBA-së në Iran në protestën në bashki më 28 shkurt.
“Kjo është një luftë imperialiste e SHBA-së dhe ne duhet ta bëjmë të qartë këtë,” tha ajo. “Thuaji gjërat me fjalë. Kjo luftë nuk është për të çliruar gratë e Iranit apo popullin e Iranit.”
Ashuri lindi gjatë luftës Iran-Irak në vitet 1980. Qyteti i saj i lindjes, Isfahan, u bombardua gjithashtu në qershor të vitit të kaluar gjatë luftës 12-ditore të SHBA-së dhe Izraelit me Iranin.
Për Ashuri-n, ishte domethënëse që SHBA-të dhe Izraeli nisën përsëri sulmin e parë në konfliktin aktual. Për shumë ekspertë ligjorë, kjo e bëri konfliktin një luftë agresioni të paprovokuar, në shkelje të ligjit ndërkombëtar.
“Një luftë nënkupton që dy palë janë të angazhuara në mënyrë aktive, por Irani nuk ka bërë asgjë për t’u përfshirë”, tha Ashuri.
“Ky është një pushtim ushtarak i njëanshëm, një agresion i Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit. Ata janë ata që kanë fuqinë ta përfundojnë atë duke ndaluar bombardimet”.
Ajo dhe protestues të tjerë tërhoqën paralele midis luftës aktuale të Iranit dhe luftërave të udhëhequra nga SHBA-të në Irak dhe Afganistan, të nisura në vitin 2003 dhe 2001, përkatësisht.
“Kam jetuar nën hijen e luftës kundër terrorizmit, të gjitha pikat e diskutimit të propagandës”, tha Shany Ebadi, një organizatore iraniano-amerikane kundër luftës me Koalicionin ANSWER. “Ajo që po thotë administrata Trump më kujton shumë luftën në Irak”.
Si dikush që ndjek nga afër lajmet, Ebadi kujton se ndjeu alarm kur u nisën sulmet e para në shkurt.
“Kur mora njoftimin për lajmin e fundit për sulmin fillestar, i gjithë trupi im u paralizua. Ndjeva zemërim dhe frustrim”, tha ajo.
Ajo dhe Ashuri thanë se kishin frikë se operacioni ushtarak në Iran mund të nxiste një luftë rajonale që mund të destabilizonte më tej jo vetëm Iranin, por të gjithë Lindjen e Mesme.
“Kam frikë se lufta do të përsërisë katastrofat e para në Palestinë, Irak, Libi dhe Afganistan”, tha Ashuri, duke renditur vendet e synuara në “luftën kundër terrorizmit” të SHBA-së gjatë dy dekadave e gjysmë të fundit.
Pyetja nëse bombat mund të hapin rrugën drejt lirisë në Iran është e thjeshtë për Ashuri dhe aktivistët e saj kundër luftës. Përgjigja, thonë ato, është thjesht jo.
