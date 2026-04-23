Yjet më të Mirë të Veshur në Çmimet SAG 2023
Gjatë edicionit të Çmimeve të Shoqatës së Aktorëve të Filmit (SAG Awards) në vitin 2023, disa nga yjet më të njohur të industrisë shfaqën stilin e tyre unik dhe të përkryer në tapetin e kuq.
Aubrey Plaza dhe Jenna Ortega janë dy aktore që kanë tërhequr vëmendje për praninë dhe stilin e tyre. Amanda Seyfried u dallua me një fustan të gjelbër mini, ndërsa Zendaya impresionoi me një fustan në ngjyrë rozë të butë, duke treguar elegancë dhe rafinim.
Ngjarja shërbeu si një mundësi për yjet të shfaqin evolucionin e tyre stilistik dhe për të treguar vlerësimin ndaj modës bashkëkohore. Në përgjithësi, tapeti i kuq i SAG Awards 2023 u karakterizua nga ngjyra dhe dizajne të ndryshme, duke reflektuar trendet aktuale dhe personalitetin e secilit artist.
