Sistemi ‘bonus-malus’, ulet 2.5% çmimi mesatar i sigurimit të makinës
Sistem bonus-malus në çmimet e sigurimit të makinave ka nisur të japë efektet e para këtë vit. Sipas skemës qe nisi te zbatohet vitin e kaluar, çmimi i
Zhvillimi i raportuar nga burimi tregon se sipas skemës qe nisi te zbatohet vitin e kaluar, çmimi i siguracionit do të përcaktohej mbi historikun e aksidenteve, fuqisë motorike, moshës së shoferit dhe përvojës në timon.. Në të njëjtën linjë, të dhënat e përfshira në material e lidhin këtë prirje me ndikimin që ka mbi konsumatorët, bizneset ose të ardhurat publike, në varësi të rastit.
Artikulli nënvizon gjithashtu se Të dhënat e fundit nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare (AMF) tregojnë se mbi këto faktorë, primi mesatar është ulur me 2.5%. Më tej, raportimi shton se rënia e primit mesatar tregon se shoferët qe nuk kanë shkaktuar aksidente në 2025 po “shpërblehen” duke paguar më pak, ndërsa shoferët që kanë kryer aksidente po paguajnë më shumë..
Në përmbledhje, materiali i Euronews Albania e paraqet çështjen si një zhvillim me ndikim praktik në treg dhe në buxhetet familjare, duke theksuar se sa i përket tregut të sigurimeve në tërësi, ai shënoi rritje 6% gjatë tremujorit të parë të vitit 2026, me të ardhura nga primet që arritën vlerën 5.9 miliardë lekë dhe 12% në vlerën e dëmeve të paguara 2.1 miliardë lekë. Rritje është regjistruar edhe në numrin e kontratave dhe dëmeve, çka konfirmon zgjerimin e aktivitetit në treg..
Burimi: Euronews Albania
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.