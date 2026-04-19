☀️
Tiranë 17°C · Kthjellët 19 April 2026
S&P 500 7,126 ▲1.2%
DOW 49,447 ▲1.79%
NASDAQ 24,468 ▲1.52%
NAFTA 82.59 ▼9.41%
ARI 4,880 ▲1.48%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
₿ CRYPTO
BTC $75,159 ▼ -0.97% ETH $2,307 ▼ -2.43% XRP $1.4171 ▼ -1.15% SOL $85.4200 ▼ -1.58%
19 Apr 2026
Breaking
Trump paralajmëron Iranin: "Marrëveshja është shansi i fundit, përndryshe vendi do të shkatërrohet" Sistemi 'bonus-malus', ulet 2.5% çmimi mesatar i sigurimit të makinës
Menu
Ekonomia

Sistemi ‘bonus-malus’, ulet 2.5% çmimi mesatar i sigurimit të makinës

· 2 min lexim

Sistem bonus-malus në çmimet e sigurimit të makinave ka nisur të japë efektet e para këtë vit. Sipas skemës qe nisi te zbatohet vitin e kaluar, çmimi i

Zhvillimi i raportuar nga burimi tregon se sipas skemës qe nisi te zbatohet vitin e kaluar, çmimi i siguracionit do të përcaktohej mbi historikun e aksidenteve, fuqisë motorike, moshës së shoferit dhe përvojës në timon.. Në të njëjtën linjë, të dhënat e përfshira në material e lidhin këtë prirje me ndikimin që ka mbi konsumatorët, bizneset ose të ardhurat publike, në varësi të rastit.

Artikulli nënvizon gjithashtu se Të dhënat e fundit nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare (AMF) tregojnë se mbi këto faktorë, primi mesatar është ulur me 2.5%. Më tej, raportimi shton se rënia e primit mesatar tregon se shoferët qe nuk kanë shkaktuar aksidente në 2025 po “shpërblehen” duke paguar më pak, ndërsa shoferët që kanë kryer aksidente po paguajnë më shumë..

Në përmbledhje, materiali i Euronews Albania e paraqet çështjen si një zhvillim me ndikim praktik në treg dhe në buxhetet familjare, duke theksuar se sa i përket tregut të sigurimeve në tërësi, ai shënoi rritje 6% gjatë tremujorit të parë të vitit 2026, me të ardhura nga primet që arritën vlerën 5.9 miliardë lekë dhe 12% në vlerën e dëmeve të paguara 2.1 miliardë lekë. Rritje është regjistruar edhe në numrin e kontratave dhe dëmeve, çka konfirmon zgjerimin e aktivitetit në treg..

Burimi: Euronews Albania

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

