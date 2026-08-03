SLLOVAKI – Nivelet e ulëta të Danubit ekspozojnë minën detare të LIIB
BRATISLAVË, 3 gusht /ATSH-DPA/ – Rënia e niveleve të ujit në Danub ka ekspozuar një minë detare të Luftës së Dytë Botërore në Sllovaki.
Zbulimi i shtyu autoritetet të mbyllin përkohësisht një pjesë të lumit për trafik të hënën.
Policia mbylli pjesën e prekur të Danubit pranë fshatit Virt, në lindje të Bratislavës në kufirin hungarez.
Kufizimet u zbatuan edhe për anijet rekreative.
Autoritetet fillimisht iu referuan zbulimit vetëm si një “objekt i panjohur” që kërkonte mbylljen e lumit ndërsa shqyrtohej.
Pas një inspektimi fillestar nga specialistët e municioneve shpërthyese, policia tha se objekti ishte identifikuar si një minë britanike kundër anijeve e Luftës së Dytë Botërore.
Gjatë luftës, vendet strategjike në kryeqytetin sllovak Bratislavë u bombarduan rëndë, përfshirë rafinerinë e naftës Apollo dhe portin e afërt të Danubit.
Minat detare të hedhura nga ajri kishin për qëllim të prishnin transportin e furnizimeve ushtarake përgjatë lumit./ a.jor.
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