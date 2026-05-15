🌦️
Tiranë 14°C · Rrebesh i lehtë 15 May 2026
S&P 500 7,501 ▲0.77%
DOW 50,063 ▲0.75%
NASDAQ 26,635 ▲0.88%
NAFTA 101.88 ▲0.7%
ARI 4,653 ▼0.69%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1714 EUR/GBP 0.8664 EUR/CHF 0.9161 EUR/ALL 95.4783 EUR/MKD 61.6947 EUR/RSD 117.4213 EUR/TRY 53.2673 EUR/JPY 184.90 EUR/CAD 1.6046 EUR/USD 1.1714 EUR/GBP 0.8664 EUR/CHF 0.9161 EUR/ALL 95.4783 EUR/MKD 61.6947 EUR/RSD 117.4213 EUR/TRY 53.2673 EUR/JPY 184.90 EUR/CAD 1.6046
₿ CRYPTO
BTC $81,470 ▲ +2.63% ETH $2,298 ▲ +1.92% XRP $1.4983 ▲ +5.48% SOL $92.7900 ▲ +2.03%
S&P 500 7,501 ▲0.77 % DOW 50,063 ▲0.75 % NASDAQ 26,635 ▲0.88 % NAFTA 101.88 ▲0.7 % ARI 4,653 ▼0.69 % S&P 500 7,501 ▲0.77 % DOW 50,063 ▲0.75 % NASDAQ 26,635 ▲0.88 % NAFTA 101.88 ▲0.7 % ARI 4,653 ▼0.69 %
EUR/USD 1.1714 EUR/GBP 0.8664 EUR/CHF 0.9161 EUR/ALL 95.4783 EUR/MKD 61.6947 EUR/RSD 117.4213 EUR/TRY 53.2673 EUR/JPY 184.90 EUR/CAD 1.6046 EUR/USD 1.1714 EUR/GBP 0.8664 EUR/CHF 0.9161 EUR/ALL 95.4783 EUR/MKD 61.6947 EUR/RSD 117.4213 EUR/TRY 53.2673 EUR/JPY 184.90 EUR/CAD 1.6046
15 May 2026
Breaking
Njësia speciale vendoset në Skenderaj, ndalin vetura për kontroll “Smart City”, Klevis Balliu: Projekt survejimi me hije kineze që cenon sigurinë kombëtare Alis ia del, Shqipëria kualifikohet në finalen e “Eurovision 2026” Hashim Thaçi me mesazh për politikanët: Egoja në politikë të fundos Garanci që nuk do ketë më sherre në Parlament? Gazetari Hoxha zbulon përmbajtjen e Rezolutës për integrimin
Menu
Politika

“Smart City”, Klevis Balliu: Projekt survejimi me hije kineze që cenon sigurinë kombëtare

· 2 min lexim

Deputeti demokrati Klevis Balliu, gjatë një fjalimi në foltoren e Kuvendit këtë të enjte, ngriti akuza se mazhoranca i ka mohuar zhvillimin e një interpelance për projektin “Smart City”.

Gjatë fjalës së tij, Balliu tha se kryeministri Edi Rama dhe qeveria e tij kërkon të fshehë “një aferë gjigante korruptive” që sipas tij cenon sigurinë kombëtare të Shqipërisë.

“Shqipëria, një vend anëtar i NATO-s, po instalon një rrjet gjigant survejimi përmes një kompanie për të cilën vetë Kongresi Amerikan ka ngritur shqetësime serioze për lidhje me aparatin kinez të inteligjencës dhe survejimit. Kjo është çështje e sigurisë kombëtare dhe Rama fshihet”, deklaroi Balliu.

Sipas Balliut, projekti ky rrjet survejimi do ketë mijëra kamera inteligjente, sisteme të njohjes automatike të targave dhe monitorim me inteligjencë artificiale në 20 qytete të vendit.

Ai shtoi se qeveria nuk ka bërë publike asnjë analizë të rrezikut të sigurisë kombëtare, asnjë konsultim me aleatët strategjikë dhe asnjë garanci mbi ruajtjen dhe administrimin e të dhënave të qytetarëve shqiptarë.

Balliu deklaroi se opozita nuk do të ndalet së kërkuari transparencë të plotë për projektin “Smart City”, duke e cilësuar atë si “një projekt korruptiv dhe kriminal që po ndërtohet mbi fshehtësi, survejim masiv dhe kapjen e institucioneve shtetërore”.

/tvklan.al

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu