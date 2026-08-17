SOFT NEWS – Profecia e Frank Sinatrës për Trumpin: “Do të bëhesh president i SHBA-së”
GJENOVË, 17 gusht /ATSH – ANSA/ – “Një ditë, ti do të jesh president i Amerikës”.Këtë profeci ia bëri atëherë një Donald Trumpi ende i ri, këngëtari famoz Frank Sinatra, në prani të Ronald Reaganit dhe George Bushit senior.
Episodin e ka risjellë në kujtesë Luciano Belloni, pronari i restorantit historik gjenovez Zeffirino i cili është nga Val Fontanabuona, ku lindi nëna e yllit, Natalina “Dolly” Garaventa.
Mes historive për kuintalë pestoje të dërguar përtej Atlantikut dhe darkave private, Belloni kujtoi lidhjen e fortë të artistit me Ligurinë dhe me kuzhinën e saj.
Një urë simbolike mes Val Fontanabuona-s dhe Shteteve të Bashkuara, të cilën festivali e rinovon çdo verë përmes koncerteve, shfaqjeve dhe kujtesës historike.
Këto zona, në fakt, kanë qenë vendlindja e gjyshërve të Kristofor Kolombit.
Brenda një rrezeje prej rreth dhjetë kilometrash kanë lindur edhe Amedeo Giannini, themeluesi i Bank of America, Blandina, e njohur si “murgesha e Far West-it”, dhe Dolly, nëna e Frank Sinatra-s.
“Ky është edicioni i nëntëmbëdhjetë, një traditë që e përsërisim çdo vit, sepse çdo herë krijon diçka të re”, shpjegoi kryetari i bashkisë së Lumarzos, Guido Guelfo.
Ka gjithmonë një vëmendje të veçantë për bashkëqytetarët, por edhe në nivel provincial e rajonal, si dhe me Siçilinë, vendin e origjinës së babait të Frankut.
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