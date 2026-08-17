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MLS

Mukhtar dhe Sullivan shkëlqejnë në kthesat e pjesës së dytë të Matchday 20

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MLS u rikthye pas pushimit të Leagues Cup me ndeshje të forta në Matchday 20, ku disa lojtarë dolën në pah me golat dhe asistet që shënjuan kthesa vendimtare në rezultatin e takimeve.

Siç raporton mlssoccer, Nashville SC fitoi 4-1 ndaj Inter Miami CF falë dy golave të Hany Mukhtar, të cilët erdhën pas bashkimit të lojës me përforcimin e verës Elias Saad, që dha dy asiste; me këtë fitore trajneri B.J. Callaghan e çoi ekipin pesë pikë përpara në garën për Supporters’ Shield. Në të njëjtën javë, Cavan Sullivan i Philadelphia Union shërbeu dy herë me asist për të udhëhequr përmbysjen 3-2 ndaj New York City FC, duke përgatitur edhe golin e parë të Bruno Damiani për dopietën vendimtare.

Chicago Fire zuri fitoren e pestë radhazi në të gjitha kompeticionet, 2-1 ndaj Portland Timbers, pas një asistimi të gjatë të shkëlqyer nga Andrew Gutman dhe golit vendimtar të Dje D’Avilla nga jashtë zone. Ndërkaq, mesfushori i ri i Toronto FC, Niklas Dorsch, shënoi me një gjuajtje të bukur nga larg që vendosi ndeshjen 2-1 ndaj New England Revolution dhe i dha fund një serie prej 12 ndeshjesh pa fitore në kampionat.

Lalas Abubakar hapi shënimin për FC Dallas në fitore 2-1 në Copa Tejas ndaj Austin FC me një gol me kokë, ndërsa Reggie Cannon realizoi gjithashtu me kokë nga një këndore në fitoren 2-0 të Colorado Rapids kundër Sporting Kansas City. Simon Becher shënoi dy gola për St. Louis CITY SC në fitoren 3-1 në transfertë ndaj San Jose Earthquakes, duke zgjeruar serinë pa humbje në kampionat në nëntë ndeshje. Portieri Sean Johnson i D.C. United bëri gjashtë pritje vendimtare për të siguruar barazimin 1-1 në transfertë ndaj CF Montréal, duke pranuar vetëm një gol nga penalltia.

Lista e plotë e titullarëve dhe zëvendësve të Team of the Matchday (formacion 3-4-3) përfshin emra si Sean Johnson, Andrew Gutman, Lalas Abubakar, Reggie Cannon, Elias Saad, Dje D’Avilla, Niklas Dorsch, Cavan Sullivan, Simon Becher, Bruno Damiani dhe Hany Mukhtar; informacionet dhe e gjithë lista janë publikuar në mlssoccer.

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