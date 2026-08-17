NBA dhe Clippers reagojnë për raportet mbi Kawhi Leonard dhe manipulimin e plafonit të pagave
Liga NBA dhe Los Angeles Clippers kanë dhënë deklarata zyrtare pas një raporti të ri që lidhej me hetimin për një mundshme shmangie të plafonit të pagave nga skuadra. Të dyja palët mohuan pretendimet kryesore, ndërsa ligji po vazhdon verifikimet për rrethanat e çështjes.
Siç raporton Bleacher Report, ESPN pati njoftuar se NBA “nuk gjeti prova” që pronari i Clippers, Steve Ballmer, të ketë përdorur sponsorë korporativë për të paguar Kawhi Leonard një shumë që tejkalonte pagën maksimale. Megjithatë, zëdhënësi i NBA-së, Mike Bass, deklaroi se artikulli i ESPN-së përmban “numerosa dhe të rëndësishme pasaktësi” dhe sqaroi se hetimi i plotë nuk është përfunduar.
Klubi i Los Angeles Clippers e kundërshtoi çdo pretendim se i ka dhënë ose organizuar pagesa të padeklaruara për Leonard jashtë kontratës së tij me NBA-në. Sipas njoftimeve të klubit, nuk ka pasur transferim të fondeve ndaj lojtarit nga sponsorë të jashtëm dhe nuk janë bërë pagesa që të fshihen jashtë marrëveshjeve zyrtare.
Hetimi pritet të sjellë sqarime të mëtejshme ndërsa NBA vazhdon të mbledhë prova dhe informacion; Bleacher Report thekson se palët kanë dhënë deklarata të ndryshme dhe se çështja do të ndiqet më tej për zhvillime të reja.
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