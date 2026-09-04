Sondazhi: 53% e italianëve refuzojnë qeverinë Meloni: Po shkon në drejtimin e gabuar
Qeveria e drejtuar nga Giorgia Meloni ka vendosur një rekord historik në Itali, duke u bërë qeveria më jetëgjatë në historinë e Republikës Italiane. Kabineti i saj ka arritur në 1,413 ditë në pushtet, duke kaluar me një ditë rekordin e mëparshëm të vendosur nga qeveria e dytë e Silvio Berlusconit.
Meloni e ka komentuar këtë moment përmes një reagimi në rrjetet sociale, ku ka shprehur mirënjohje, por edhe përgjegjësi për vazhdimin e mandatit.
Sot është dita e festimeve për qeverinë Meloni në Bari për “jetëgjatësinë” e saj rekord. Por krahasuar me pritjet e katër viteve më parë, kur qeveria mori detyrën në tetor 2022, sipas një sondazhi të Youtrend për Sky TG24, kur u pyetën nëse Italia ka shkuar në drejtimin e duhur apo të gabuar, 53% u përgjigjën “drejtimin e gabuar” dhe 31% “drejtimin e duhur”, me 16% të pavendosur. Segmenti më kritik janë 18-34 vjeçarët (60% “drejtimin e gabuar”), më pak kritikët janë ata mbi 50 vjeç (44% “drejtimin e gabuar” midis 50-64 vjeçarëve). Dhe kjo nuk është e gjitha.
Tridhjetë e nëntë përqind e italianëve e gjykojnë performancën e qeverisë më të keqe se sa pritej, 26% në përputhje me pritjet dhe 11% më mirë; 17% deklaruan se nuk kishin pritje të veçanta dhe 7% mbetën të pashqyrtuara. Zhgënjimi mbizotëroi midis votuesve të Futuro Nazionale, me Qëllimet e votimit Sondazhi i Youtrend për Sky TG24 konfirmon gjithashtu tejkalimin e Futuro Nazionale ndaj Forza Italia, me M5S që po rikuperohet, Fratelli d’Italia mbetet partia kryesore me 26.5% (0.1% më shumë se 22 korriku). Partia Demokratike rritet në 22.2% (0.3% më shumë), dhe hendeku midis të dyjave është 4.3 pikë. Lëvizja Pesë Yje regjistroi rritjen më të ndjeshme në anketë, duke u rritur në 12.6% duke rikuperuar terrenin e humbur në javët e fundit të korrikut.
Përballë jetëgjatësisë rekord të qeverisë Meloni, e cila tejkalon qeverinë e dytë Berlusconi, 59% e italianëve besojnë se vetë kohëzgjatja nuk ka rëndësi dhe se ajo që ka rëndësi janë rezultatet e arritura, ndërsa 30% e konsiderojnë një gjë pozitive që një qeveri të zgjasë kaq gjatë pas kaq shumë vitesh paqëndrueshmërie; 11% janë të pavendosur.
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