SPAK nis zyrtarisht hetim pasuror për Flamur Nokën dhe familjen e tij 

Gazeta TemA mësoi se hetimi është pjesë e një procedimi penal regjistruar në SPAK, i cili ka të nevojshëm të plotësohet edhe me verifikimin e pasurisë së Flamur Nokës.

Në listën e hetimit është Flamur Noka, Eva Noka, dhe dy fëmijët, djali E.Noka dhe vajza K. Noka.

Akuzat për abuzim me pushtetin për Nokën kanë qenë publike në shtyp.

Në vitin 2008, kur Flamur Noka ishte drejtor i Bordit të Entit Kombëtar të Banesave, i dha katër banesa nga fondi i të pastrehëve në qytetin e Sarandës familjarëve të tij, dy vëllzerve që jetonin në Belgjikë, gruas së vëllait dhe motrës që jeton në Kamëz. Ata i gëzojnë ende dhe sot të katër apartamentet e destinuara për të pastrehët në Sarandë. Konflikti i interesit është i pastër, pasi Noka ishte kryetar i Bordit të Entit Kombëtar të Banesave.

Mes tyre bëjnë pjesë dy vëllezërit e tij, që ishin emigrantë, e motra, Lule Basha, si edhe një shtetase belge, e cila raportohet se është bashkëshortja e vëllait të Flamur Nokës.

Pra, Flamur Noka ka dhënë 4 apartament për familjarët e tij, dy për vëllezërit emigrantë, një për nusen e njërit prej tyre, dhe një tjetër për të motrën.

Një histori tërësisht e dyshimtë lidhet me apartamentin që ka përfituar tek diga e Liqnit, që për shumë kohë ka qenë pallati më i shtrenjtë në Tiranë.

Formalisht Noka shet një apartament 83 m2, kati 8, me vlerë 180 mijë euro dhe “blen” një apartament, në një zonë më të shtrenjtë, te diga e Liqenit, 190 m2, për 151 mijë euro. Flamur Noka blen garazh me sipërfaqe 70 m2, me vlerë 22 400 euro.

Në deklaratën e vitit 2013, Flamur Noka nuk e deklaron burimin e të ardhurave për blerjen e garazhit. Realisht shtëpia e Mulit te liqeni, bashkë me garazhin, kushton rreth 1 milionë euro.

Historia e pallatit tek liqeni lidhet direkt me gjobë shtetërore ndaj pronarit. Me ardhjen e Berishës në pushtet pallati u bllokua dhe u deklarua se nuk do të lejohet të ndërtohet kurrë.

Pas negociatave me një ndërtues tjetër, ndërmjetës i afërt me Nokën dhe Shkëlzen Berishën, leja u ridha dhe Shkëlzen Berisha përfundoi me apartament që e përdor për zyrë në këtë pallat dhe Noka me apartament banimi. Nëse SPAK verifikon hyrje daljet dhe pagesat e administrimit, e ka të lehtë të kuptojë se aty është zyra e gjobave të Shkëlzen Berishës.

Pra praktikisht ata dyshohet se i kanë marrë pa lekë si gjobë për rilejmin e ndërtimit, por veprimet janë formale.

Noka po ashtu për gati 15 vite ka pasur vilë në Gjirin e Lalzit të cilin e shiti dy vite më parë pas akuzave të Gazment Bardhit. Gazment Bardhi e ka akuzuar atë me emër dhe me shifër.

Po ashtu po hetohet roli i tij si ministër i Brendshëm në shtyrjen e një afati të një koncesioni shtetëror në mënyrë jotransparente dhe përfitimet prej tij.

Sidoqoftë tani SPAK ka filluar punën dhe Noka sot ndjehej më shumë i pandehur se sa deputet përballë Dumanit.