Thoma Gellci për ndarjen nga jeta të Ismail Kadaresë: “Ismail Kadare që njoh unë, nuk ka ikur”

Në një status prekës në Facebook, Thoma Gëllçi ka reaguar ndaj lajmit të hidhur për vdekjen e shkrimtarit të madh shqiptar, Ismail Kadare. “Ismail Kadare që njoh unë, nuk ka ikur,” shkruan Gëllçi, duke shprehur pikëllimin dhe respektin e tij të thellë për autorin e mirënjohur. Statusi shoqërohej me një foto nga vepra e plotë e Kadaresë, botuar nga shtëpia botuese Onufri.

Ky mesazh prekës thekson ndikimin e përjetshëm të Kadaresë në letërsinë shqipe dhe atë botërore. Për Gëllçin dhe shumë të tjerë, Kadare nuk është thjesht një shkrimtar që ka lënë këtë botë, por një figurë që do të jetojë përjetësisht përmes veprave të tij. Letrat e Kadaresë, që përshkruajnë jetën dhe historinë shqiptare me një ndjeshmëri të veçantë, kanë krijuar një trashëgimi të pasur kulturore që do të frymëzojë brezat e ardhshëm.

Ismail Kadare, i njohur për stilin e tij unik dhe për kontributin e tij të jashtëzakonshëm në letërsinë shqipe dhe ndërkombëtare, ka fituar një vend të veçantë në zemrat e lexuesve. Mesazhi i Gëllçit na kujton se veprat e Kadaresë do të vazhdojnë të jetojnë dhe të ndikojnë, duke mbajtur gjallë shpirtin dhe mendimet e shkrimtarit të madh.

Në këtë moment të dhimbshëm, fjala e Thoma Gëllçit rezonon me ndjenjat e shumë shqiptarëve dhe lexuesve në mbarë botën, duke na kujtuar se arti dhe letërsia kanë fuqinë për të tejkaluar kohën dhe për të mbajtur të gjallë kujtimin e atyre që kanë lënë një gjurmë të pashlyeshme në kulturën tonë.