Sporting Kansas City huazon një talent të ri, Seymour Reid, nga New York City FC
Sporting Kansas City ka huazuar sulmuesin Seymour Reid nga New York City FC, në një marrëveshje që zgjat deri në përfundim të Sprint Season 2027 të MLS. New York City FC do të përfitojë deri në 125,000 dollarë në formën e General Allocation Money, me 75,000 dollarë të garantuara dhe 50,000 dollarë të lidhura me kushte shtesë.
Siç raporton mlssoccer, Reid është një 18-vjeçar nga Xhamajka që ka luajtur në ekipet kombëtare të moshave dhe u thirr për herë të parë në përfaqësuesen e të rriturve në tetor 2025, pa bërë ende debutimin. Ai nënshkroi një kontratë homegrown me NYCFC në 2025 dhe me ekipin e parë ka shënuar 1 gol dhe dhuruar 1 asist në 29 paraqitje; në nivelin MLS NEXT Pro pati një sezon të shënuar me 13 gola në 15 ndeshje dhe ka një total prej 15 golash dhe 2 asistësh për New York City FC II.
Sporting Kansas City përshkroi Reid si një lojtar që sjell karakteristika të ndryshme në repartin ofensiv dhe që mund të ndikojë menjëherë te ekipi për pjesën e mbetur të sezonit. Klubi prisni që huazimi t’i japë mundësi të fitojë përvojë në nivelin e parë dhe të ndihmojë në objektivat e skuadrës gjatë Sprint Season.
Marrëveshja u njoftua të enjten dhe klubi do të vlerësojë ecurinë e Reid gjatë huazimit; Sipas mlssoccer, kushtet financiare të marrëveshjes përfshijnë klauzola që mund ta rrisin pagesën deri në 125,000 dollarë në varësi të arritjeve.
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