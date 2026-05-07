S&P 500 7,354 ▼0.15%
DOW 49,774 ▼0.27%
NASDAQ 25,859 ▲0.08%
NAFTA 93.60 ▼1.56%
ARI 4,737 ▲0.91%
EUR/USD 1.1751 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.5239 EUR/MKD 61.6957 EUR/RSD 117.3512 EUR/TRY 53.1817 EUR/JPY 183.80 EUR/CAD 1.6009 EUR/USD 1.1751 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.5239 EUR/MKD 61.6957 EUR/RSD 117.3512 EUR/TRY 53.1817 EUR/JPY 183.80 EUR/CAD 1.6009
BTC $79,811 ▼ -2.48% ETH $2,290 ▼ -3.08% XRP $1.3888 ▼ -3.08% SOL $88.2700 ▼ -0.98%
07 May 2026
“Statusi kandidat duhet të fitohet”/ Ambasadorja e BE mesazh Kurtit: Punoni për demokraci të qëndrueshme!

· 1 min lexim

Ushtruesja e detyrës së shefes së Zyrës së BE-së në Kosovë, Eva Palatova, tha se Kosova nuk mund ta marrë automatikisht statusin e kandidatit për BE,

Në aktivitetin e organizuar për Ditën e Evropës, Palatova tha se Kosova duhet t’i bindë të 27 shtetet anëtare të BE-së.

Me njw mesazh drejtuar Albin Kurtit ajo tha se: “E di, zoti Kryeministër, që ju dëshironi që BE-ja të ecë përpara me aplikimin për anëtarësim, të cilin e dorëzuat gjatë presidencës çeke në Pragë. Ne jemi këtu për t’ju ndihmuar që ta arrini këtë synim të radhës. Por më lejoni të jem e sinqertë: Brukseli nuk mund ta japë thjesht statusin e kandidatit. Ju duhet t’i bindni 27 shtetet anëtare.

Dhe për këtë, rëndësi kanë disa elemente kyçe. Kosova është dhe duhet të mbetet një demokraci e gjallë. Zgjedhjet parlamentare që mbahen saktësisht një muaj nga sot duhet të jenë, përsëri, të lira, të drejta dhe gjithëpërfshirëse”.

