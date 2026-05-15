S&P 500 7,501 ▲0.77%
DOW 50,063 ▲0.75%
NASDAQ 26,635 ▲0.88%
NAFTA 101.88 ▲0.7%
ARI 4,653 ▼0.69%
EUR/USD 1.1714 EUR/GBP 0.8664 EUR/CHF 0.9161 EUR/ALL 95.4783 EUR/MKD 61.6947 EUR/RSD 117.4213 EUR/TRY 53.2673 EUR/JPY 184.90 EUR/CAD 1.6046 EUR/USD 1.1714 EUR/GBP 0.8664 EUR/CHF 0.9161 EUR/ALL 95.4783 EUR/MKD 61.6947 EUR/RSD 117.4213 EUR/TRY 53.2673 EUR/JPY 184.90 EUR/CAD 1.6046
BTC $81,470 ▲ +2.67% ETH $2,299 ▲ +1.96% XRP $1.4952 ▲ +5.36% SOL $92.8500 ▲ +2.1%
Sulmi ndaj zv.ministrit të LVV, shoqërohen dy persona, prokuroria Themelore në Mitrovicë jep detaje

Prokuroria Themelore në Mitrovicë këtë të enjte ka dalë me një njoftim zyrtar lidhur me sulmin fizik ndaj zv.ministrit të LVV dhe kryetarit të Degës së Lëvizjes Vetëvendosje, Hysni Mehani në Skënderaj. Në njoftim bën me dije se lidhur me ngjarjen janë mbledhur provat dhe janë marrë në pyetje disa persona.

Gjithashtu bëhet me dije se janë ndaluar për 48 orë nën dyshimet për sulmin fizik dy persona. Ata akuzohen për veprën penale “Lëndimi i lehtë trupor”.

“Prokuroria Themelore në Mitrovicë njofton opinionin publik se përkitazi me rastin e sotëm në Skenderaj, ku si pasojë e sulmit fizik, lëndime të lehta trupore kanë pësuar dy persona me iniciale H.M., dhe B.Z., prokurori kujdestar i Prokurorisë Themelore në Mitrovicë ka qëndruar gjatë tërë ditës në Skenderaj, ku së bashku me policinë janë mbledhur prova relevante lidhur me rastin.

Po ashtu, janë intervistuar në cilësinë e viktimave H.M., dhe B.Z., pesë (5) dëshmitarë si dhe dy (2) të dyshuar me iniciale E.L., dhe B.N., të cilët me vendim të prokurorit janë dërguar në mbajtje për dyzetë e tetë (48) orë, me dyshimin për kryerjen e veprës penale “Lëndimi i lehtë trupor”.

Ndërkaq, dy (2) të dyshuar tjerë për këtë rast me iniciale S.L., dhe K.H., deri në këto momente nuk i janë përgjigjur ftesës për intervistim”, thuhet në njoftim.

