Sulmi ndaj zv.ministrit të LVV, shoqërohen dy persona, prokuroria Themelore në Mitrovicë jep detaje
Prokuroria Themelore në Mitrovicë këtë të enjte ka dalë me një njoftim zyrtar lidhur me sulmin fizik ndaj zv.ministrit të LVV dhe kryetarit të Degës së Lëvizjes Vetëvendosje, Hysni Mehani në Skënderaj. Në njoftim bën me dije se lidhur me ngjarjen janë mbledhur provat dhe janë marrë në pyetje disa persona.
Gjithashtu bëhet me dije se janë ndaluar për 48 orë nën dyshimet për sulmin fizik dy persona. Ata akuzohen për veprën penale “Lëndimi i lehtë trupor”.
“Prokuroria Themelore në Mitrovicë njofton opinionin publik se përkitazi me rastin e sotëm në Skenderaj, ku si pasojë e sulmit fizik, lëndime të lehta trupore kanë pësuar dy persona me iniciale H.M., dhe B.Z., prokurori kujdestar i Prokurorisë Themelore në Mitrovicë ka qëndruar gjatë tërë ditës në Skenderaj, ku së bashku me policinë janë mbledhur prova relevante lidhur me rastin.
Po ashtu, janë intervistuar në cilësinë e viktimave H.M., dhe B.Z., pesë (5) dëshmitarë si dhe dy (2) të dyshuar me iniciale E.L., dhe B.N., të cilët me vendim të prokurorit janë dërguar në mbajtje për dyzetë e tetë (48) orë, me dyshimin për kryerjen e veprës penale “Lëndimi i lehtë trupor”.
Ndërkaq, dy (2) të dyshuar tjerë për këtë rast me iniciale S.L., dhe K.H., deri në këto momente nuk i janë përgjigjur ftesës për intervistim”, thuhet në njoftim.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.