Sulmohet anija greke në Ngushticën e Hormuzit
Anija greke "Epaminondas", nën flamurin liberian, është sipas raportimeve anija që u sulmua në agim nga një anije e Gardës Revolucionare. Incidenti u
Incidenti u regjistrua afërsisht 15 milje detare larg bregdetit të Omanit në orën 3:55 të mëngjesit dhe rezultoi në dëme të konsiderueshme në urën e anijes kontejner.
Sipas të njëjtit informacion, nuk ka pasur komunikim paraprak para incidentit, ndërsa anija thuhet se kishte marrë miratimin për të kaluar Ngushticën e Hormuzit. Megjithatë, po shqyrtohet vërtetësia e mesazhit të miratimit të tranzitit, pra nëse është mashtrim.
Sipas informacionit të dhënë deri më tani, ekuipazhi është shëndoshë e mirë.
