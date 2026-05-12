Szczęsny: Mendoj se kam thyer rekord “Guinness” në futboll, pas “pensionimit”
Wojciech Szczęsny thotë se mund të ketë thyer rekordin “Guinness” për tituj pas “daljes në pension”, me 5 deri tani, teksa synon 9 të tillë, pasi mund të fitojë 4 në sezonin e ardhshëm te Barcelona.
“Roli im është i njëjtë, nuk ndryshon asgjë. Pozicioni i portierit rezervë është i sigurt, Barça do të luajë për Champions League. Më shqetëson që ata që nuk luajnë rregullisht duhet të luajnë të mërkurën. Më mungon nikotina”.
Ai pranon se nuk është më në elitën europiane, sepse dikush tjetër është më i mirë: “Detyra ime është të mbështes Joan García, jo të garoj me të. Për herë të parë luaj me një portier më të mirë se unë. Alisson ishte i madh, por jo në këtë nivel”.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.