Tabaku i përgjigjet Ramës: Po përpiqesh të zëvendësosh problemet reale të medias me statistika propagande
Deputetja e Partisë Demokratike, Jorida Tabaku ka reaguar lidhur me raportin e “Buletin Intelligence”, sipas të cilit opozita ka monitoruar hapësirën mediatike në vend. Raporti u shpërnda edhe nga kryeministri Edi Rama që tha se raporti rrëzon tezën e kapjes së medias nga qeveria.
Në një reagim në X, Tabaku thotë se Rama po përpiqet të zëvendësojë problemet reale të medias me “statistika propagande” dhe “zhurmë politike”. “Zhurma nuk është liria e medias”, shprehet deputetja.
“Problemi ynë nuk është mungesa e zhurmës në televizione apo rrjete sociale. Problemi është mungesa e besimit tek një media e pavarur që mund të hetojë me imtësi pushtetin, korrupsionin dhe vendimmarrjen publike”, shkruan ajo.
“Për vite me radhë është ndërtuar një sistem që kontrollon ekonominë, pushtetin lokal dhe gradualisht edhe median, duke krijuar varësi ekonomike, presion dhe autocensurë. Gazetarët përballen çdo ditë me intimidim, diskreditim publik, përjashtim nga akseset institucionale apo presion ekonomik. Kjo prodhon jo liri reale, por një simulakër të saj. Pasi liria e medias nuk matet me numrin e deklaratave opozitare në ekran. Matet me faktin nëse një gazetar mund të hetojë lirshëm pushtetin pa frikën e kërcënimit apo ndëshkimit. Standardet europiane nuk përmbushen me metrika komunikimi apo statistikë propagande. Ato maten përmes institucioneve të pavarura, transparencës dhe besimit publik”, shprehet Tabaku.
Në fund të reagimit të saj, Tabaku akuzon qeverinë se është më e interesuar të prodhojë “zhurmë politike dhe ndarje tribale sesa gazetari të pavarur”, duke shtuar se “pikërisht në këtë mjegull zhurme fshihet shpesh mungesa e së vërtetës”.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.