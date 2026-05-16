Tajvani i kundërpërgjigjet Trumpit: Jemi shtet sovran dhe i pavarur
Taiwan ka ritheksuar se është një komb sovran dhe i pavarur, pasi presidenti amerikan Donald Trump paralajmëroi ishullin kundër shpalljes zyrtare të pavarësisë nga Kina.
Komentet e Trump erdhën pas një samiti dyditor në Pekin me presidentin kinez Xi Jinping, pas të cilit ai deklaroi se “nuk kishte marrë asnjë angazhim” lidhur me Tajvanin, të cilin Kina e konsideron pjesë të territorit të saj dhe nuk e ka përjashtuar mundësinë e marrjes me forcë.
Trump bëri të ditur gjithashtu se së shpejti do të vendosë nëse do të miratojë një paketë armësh me vlerë 11 miliardë dollarë për Tajvanin. Administrata amerikane është e detyruar me ligj t’i ofrojë Tajvanit mjete për vetëmbrojtje, ndërsa përpiqet të ruajë marrëdhëniet diplomatike me Kinën.
Presidenti tajvanez Lai Ching-te ka deklaruar më herët se Tajvani nuk ka nevojë të shpallë zyrtarisht pavarësinë, pasi e konsideron veten tashmë një shtet sovran.
Ndërkohë, zëdhënësja presidenciale Karen Kuo tha të shtunën se ishte “e vetëkuptueshme” që Tajvani është “një vend sovran, i pavarur dhe demokratik”.
Megjithatë, ajo theksoi se Tajvani mbetet i përkushtuar ndaj ruajtjes së status quo-së me Kinën, duke mos shpallur pavarësinë formale dhe as duke u bashkuar me Pekinin.
