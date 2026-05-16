☁️
Tiranë 11°C · Vranët 16 May 2026
S&P 500 7,409 ▼1.24%
DOW 49,526 ▼1.07%
NASDAQ 26,225 ▼1.54%
NAFTA 101.02 ▲4.23%
ARI 4,562 ▼2.63%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1630 EUR/GBP 0.8716 EUR/CHF 0.9147 EUR/ALL 95.5427 EUR/MKD 61.6923 EUR/RSD 117.4080 EUR/TRY 52.9875 EUR/JPY 184.54 EUR/CAD 1.5984 EUR/USD 1.1630 EUR/GBP 0.8716 EUR/CHF 0.9147 EUR/ALL 95.5427 EUR/MKD 61.6923 EUR/RSD 117.4080 EUR/TRY 52.9875 EUR/JPY 184.54 EUR/CAD 1.5984
₿ CRYPTO
BTC $78,293 ▼ -1.04% ETH $2,182 ▼ -1.81% XRP $1.4177 ▼ -1.19% SOL $86.8600 ▼ -2.72%
S&P 500 7,409 ▼1.24 % DOW 49,526 ▼1.07 % NASDAQ 26,225 ▼1.54 % NAFTA 101.02 ▲4.23 % ARI 4,562 ▼2.63 % S&P 500 7,409 ▼1.24 % DOW 49,526 ▼1.07 % NASDAQ 26,225 ▼1.54 % NAFTA 101.02 ▲4.23 % ARI 4,562 ▼2.63 %
EUR/USD 1.1630 EUR/GBP 0.8716 EUR/CHF 0.9147 EUR/ALL 95.5427 EUR/MKD 61.6923 EUR/RSD 117.4080 EUR/TRY 52.9875 EUR/JPY 184.54 EUR/CAD 1.5984 EUR/USD 1.1630 EUR/GBP 0.8716 EUR/CHF 0.9147 EUR/ALL 95.5427 EUR/MKD 61.6923 EUR/RSD 117.4080 EUR/TRY 52.9875 EUR/JPY 184.54 EUR/CAD 1.5984
16 May 2026
Breaking
Pasuritë e paluajtshme Archives Kostot e jetesës, si Shqipëria po bëhet “parajsë” për të huajt… “ferr” për vendasit Nisin punimet për rrugën rajonale Mushtisht-Delloc Gratë në listat zgjedhore, në hijen e burrave Makina përplas këmbësorët në Modena të Italisë, të paktën 10 të plagosur
Menu
Europa

Makina përplas këmbësorët në Modena të Italisë, të paktën 10 të plagosur

· 1 min lexim

Të paktën dhjetë persona mbetën të plagosur pasi një makinë u përplas me këmbësorët në qendër të Modena, sipas gazetës italiane Il Giornale.

Sipas raportimeve, automjeti drejtohej nga një burrë 31-vjeçar. Gjatë arrestimit, ai dyshohet se tentoi të arratisej dhe goditi me thikë një person që kishte bllokuar rrugën e tij.

Autoritetet italiane po punojnë ende për të përcaktuar numrin e saktë të të lënduarve dhe rrethanat e incidentit.

Sipas Il Giornale, një nga të plagosurit ka humbur të dyja këmbët si pasojë e përplasjes së rëndë.

Kryeministrja Giorgia Meloni e përshkroi incidentin si “jashtëzakonisht serioz”. Kryetari i bashkisë Massimo Mezzeti shtoi se do të ishte “edhe më serioz” nëse do të rezultonte të ishte një sulm i paramenduar.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë