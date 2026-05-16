Makina përplas këmbësorët në Modena të Italisë, të paktën 10 të plagosur
Të paktën dhjetë persona mbetën të plagosur pasi një makinë u përplas me këmbësorët në qendër të Modena, sipas gazetës italiane Il Giornale.
Sipas raportimeve, automjeti drejtohej nga një burrë 31-vjeçar. Gjatë arrestimit, ai dyshohet se tentoi të arratisej dhe goditi me thikë një person që kishte bllokuar rrugën e tij.
Autoritetet italiane po punojnë ende për të përcaktuar numrin e saktë të të lënduarve dhe rrethanat e incidentit.
Sipas Il Giornale, një nga të plagosurit ka humbur të dyja këmbët si pasojë e përplasjes së rëndë.
Kryeministrja Giorgia Meloni e përshkroi incidentin si “jashtëzakonisht serioz”. Kryetari i bashkisë Massimo Mezzeti shtoi se do të ishte “edhe më serioz” nëse do të rezultonte të ishte një sulm i paramenduar.
