EUR/USD 1.1630 EUR/GBP 0.8716 EUR/CHF 0.9147 EUR/ALL 95.5427 EUR/MKD 61.6923 EUR/RSD 117.4080 EUR/TRY 52.9875 EUR/JPY 184.54 EUR/CAD 1.5984
BTC $78,255 ▼ -1.12% ETH $2,182 ▼ -1.75% XRP $1.4168 ▼ -1.3% SOL $86.7700 ▼ -2.89%
Bota

Protesta kundër politikave të azilit mbahen në disa qytete të Holandës

· 2 min lexim

Demonstrata kundër politikave të azilit dhe shkurtimeve në kujdesin shëndetësor u zhvilluan të shtunën në disa qytete të Netherlands, megjithëse pjesëmarrja rezultoi më e ulët nga sa kishin parashikuar organizatorët.

Protestat, të organizuara nën sloganin “Protesta Kombëtare”, u mbajtën në nëntë qytete, përfshirë Amsterdam, The Hague dhe Utrecht. Në shumicën e vendeve morën pjesë vetëm disa qindra persona.

Në disa qytete u organizuan edhe kundërprotesta nga grupe që kundërshtonin demonstratat anti-azil. Në Groningen dhe Nijmegen pati përplasje të shkurtra mes grupeve rivale, përpara ndërhyrjes së policisë.

Sipas transmetuesit holandez NOS, atmosfera gjatë protestave ishte kryesisht paqësore, megjithëse u raportuan disa arrestime.

Në Leeuwarden, një burrë u arrestua pasi dyshohet se bëri një përshëndetje naziste.

Ndërkohë, në Hagë protestuesit marshuan me pankarta që kërkonin mbylljen e qendrave të pritjes së azilkërkuesve. Disa pjesëmarrës shfaqën edhe “Flamurin e Princit”, një simbol historik holandez i lidhur me lëvizjen fashiste të kohës së luftës NSB.

Demonstratat vijnë pas javësh tensionesh në Holandë lidhur me strehimin dhe akomodimin e azilkërkuesve.

