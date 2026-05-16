Protesta kundër politikave të azilit mbahen në disa qytete të Holandës
Demonstrata kundër politikave të azilit dhe shkurtimeve në kujdesin shëndetësor u zhvilluan të shtunën në disa qytete të Netherlands, megjithëse pjesëmarrja rezultoi më e ulët nga sa kishin parashikuar organizatorët.
Protestat, të organizuara nën sloganin “Protesta Kombëtare”, u mbajtën në nëntë qytete, përfshirë Amsterdam, The Hague dhe Utrecht. Në shumicën e vendeve morën pjesë vetëm disa qindra persona.
Në disa qytete u organizuan edhe kundërprotesta nga grupe që kundërshtonin demonstratat anti-azil. Në Groningen dhe Nijmegen pati përplasje të shkurtra mes grupeve rivale, përpara ndërhyrjes së policisë.
Sipas transmetuesit holandez NOS, atmosfera gjatë protestave ishte kryesisht paqësore, megjithëse u raportuan disa arrestime.
Në Leeuwarden, një burrë u arrestua pasi dyshohet se bëri një përshëndetje naziste.
Ndërkohë, në Hagë protestuesit marshuan me pankarta që kërkonin mbylljen e qendrave të pritjes së azilkërkuesve. Disa pjesëmarrës shfaqën edhe “Flamurin e Princit”, një simbol historik holandez i lidhur me lëvizjen fashiste të kohës së luftës NSB.
Demonstratat vijnë pas javësh tensionesh në Holandë lidhur me strehimin dhe akomodimin e azilkërkuesve.
