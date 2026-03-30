Të gjithë me sytë nga Ferma VIP, nisin sfidat për konkurrentët, sot mësohet i preferuari i publikut deri tani
“Ferma Vip 3” ka rrëmbyer vëmendjen maksimale që në ditët e para të nisjes së rrugëtimit të saj, ndërsa 19 fermerët kanë dhuruar spektakël, emocione të bukura por edhe garë.
Menjëherë sapo femrerët u bënë pjesë e lojës mbrëmjen e së premtes, u pa qartë se ky edicion nuk do të jetë thjesht një bashkëjetesë, por një lojë strategjie dhe karakteresh të forta.
Një televotim i hapur të premte për fermerin e preferuar pritet të ndryshojë rrjedhën e lojës. Kush është zgjedhur më i votuari nga publiku dhe cili do të jetë avantazh i tij në lojë?
Një tjetër pikë kyçe e spektaklit pritet të jenë sfidat. Pas provës së parë në pishinë mes Xhesit dhe Tenit, këtë mbrëmje mund të shohim sfida të tjera fizike ose mendore, të cilat jo vetëm testojnë aftësitë, por edhe bashkëpunimin në grup. Pikërisht këtu pritet të dallohen liderët e parë dhe ata që zgjedhin të luajnë në hije.
Pas një nate të parë plot ritëm, hyrje spektakolare dhe dinamika të menjëhershme mes fermerëve, mbrëmja e dytë e “Ferma VIP 3” pritet të vijë edhe më intensive, duke thelluar historitë që sapo kanë nisur të marrin formë.
“Ferma VIP” do të transmetohet live në orën 21:00 në ekranin e Vizion Plus dhe 24 orë në shtatë ditë të javës në dy kanale të dedikuara si dhe në profilin zyrtar në Youtube.
