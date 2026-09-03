“Të harrojnë të kaluarën naziste?” Lideri i AfD-së që kërkon një Gjermani “krenare”: Më shumë Bismark, më pak Hitler
Burri që udhëheq nismën për ta bërë Gjermaninë përsëri krenare nuk thotë se dëshiron që bashkëkombësit e tij gjermanë ta “harrojnë” të kaluarën naziste, por idetë e tij çojnë pa dyshim aty.
Hans-Thomas Tillschneider, një ligjvënës 48-vjeçar i partisë së ekstremit të djathtë Alternativa për Gjermaninë (AfD) në shtetin lindor të Saksonisë-Anhalt, deri vonë ishte pak i njohur përtej zonës së tij zgjedhore, kryesisht rurale. Por së shpejti ai mund të jetë në një pozicion për të ndihmuar në realizimin e një prej ambicieve më të mëdha të fraksionit më ekstrem të partisë: rindërtimin e identitetit të vendit të tij pas luftës dhe drejtimin e gjermanëve drejt lënies pas të së kaluarës naziste.
Kjo histori “mbetet e pranishme në një mënyrë të veçantë – po, si një zombi”, tha Tillschneider për POLITICO në korrik, në periferi të një konference të AfD-së në qytetin lindor të Magdeburgut. “Është një entitet i pavdekur. Dhe kjo nuk është normale. Kjo nuk është mirë.”
Erinnerungskultur, ose kultura e kujtesës, shumë e vlerësuar në Gjermani, është qendrore për vetëkonceptimin e vendit dhe ka shërbyer prej kohësh si një imperativ ekzistencial. Megjithëse e ndërprerë, përballja e Gjermanisë Perëndimore me krimet naziste dhe Holokaustin në dekadat pas përfundimit të Luftës së Dytë Botërore ndihmoi në rivendosjen e pozicionit të vendit mes kombeve demokratike, duke e bërë të mundur anëtarësimin e saj në aleancat perëndimore. Kushtetuta e vendit u hartua në kundërshtim me nazizmin, me masa mbrojtëse që synonin të parandalonin ringjalljen e tij.
Por për udhëheqësit më ekstremë të AfD-së – shumë prej të cilëve tani janë të përqendruar në zonat rurale të ish-Gjermanisë Lindore – kultura e kujtesës thjesht ka përjetësuar atë që disa, përfshirë Tillschneider, e quajnë një “kult faji” të projektuar për të ngjallur vetëurrejtje te Volk-u gjerman, një term për “popullin”, i cili është i mbushur me një domethënie gati mistike në të djathtën ekstreme.
Pa mohuar hapur krimet naziste, ata argumentojnë se përballja kulturore dhe politike me to ka dëmtuar identitetin e Volk-ut, duke i lënë gjermanët të dobët, të atomizuar dhe të prekshëm ndaj forcave “globaliste”, si BE-ja dhe SHBA-ja, të cilat prej kohësh shiheshin nga e djathta ekstreme si një forcë gërryese për shkak të ndikimit homogjenizues të kulturës së saj individualiste dhe konsumiste – të paktën deri në ardhjen në pushtet të Presidentit të SHBA-së, Donald Trump.
Idetë e Tillschneider nuk janë të reja. Reagimi kundër kulturës së kujtesës në Gjermani është po aq i vjetër sa vetë përpjekja për t’u përballur me të kaluarën. Por, si arkitekti intelektual i planit të partisë për qeverisjen në Saksoni-Anhalt përpara zgjedhjeve të 6 shtatorit në shtet – ku AfD është aq shumë përpara në sondazhe sa është shumë afër një shumice absolute në parlament – ai së shpejti mund të ushtrojë më shumë pushtet të prekshëm se çdo figurë tjetër e ekstremit të djathtë në historinë e Gjermanisë së pasluftës për t’i kthyer këto ide në realitet.
Tillschneider, aktualisht zëdhënësi i AfD-së për politikën e kulturës dhe arsimit në parlamentin e shtetit, është një kandidat kryesor për t’u bërë kreu i një ministrie të ardhshme që do të mbikëqyrë kurrikulat shkollore dhe financimin kulturor në shtet.
“Ne duam të përhapim gëzimin e të qenit gjerman”, tha Tillschneider në një “festë familjare” parazgjedhore të AfD-së, në një pasdite të vrenjtur gushti në Querfurt, një qytet i vogël mesjetar fortesë në zonën e tij zgjedhore në Saksoni-Anhalt. “Është një festë. Festoni faktin që jeni gjerman”.
Kjo nuk do të thoshte, shtoi ai, se AfD do të eliminonte mësimet shkollore mbi krimet naziste. Përkundrazi, tha ai, kjo do të “zhvendoste theksin”, në mënyrë që e kaluara naziste të humbiste urgjencën e saj bashkëkohore.
“Sigurisht, do të doja të shihja edhe mësime historie mbi Rajhun e Tretë”, tha ai. “Por mësime të mira historie. Mësimet e mira të historisë përcjellin një ndjesi të tjetërsisë së së kaluarës”.
“Më shumë Bismark, më pak Hitler”
Në disa mënyra, Tillschneider, një ish-lektor universiteti me mjekër dhe syze, duket një figurë e pamundur për të çuar përpara revolucionin në identitetin gjerman që e djathta ekstreme ka kërkuar prej kohësh.
I lindur në Rumani gjatë Luftës së Ftohtë, Tillschneider u rrit në një komunitet minoritar gjermanishtfolës, rrënjët e të cilit në rajon shtriheshin që nga sundimi i Habsburgëve. Familja e tij u zhvendos në Gjermaninë Perëndimore kur ai ishte ende fëmijë.
Në universitet, ai u interesua për studimet islame, i tërhequr – siç e shpjegon tani – nga kjo temë sepse ishte e huaj dhe e panjohur. Më vonë ai studioi në Siri, përpara se të merrte një doktoraturë dhe të botonte një libër mbi “origjinën e hermeneutikës ligjore në Islamin e hershëm”.
Pasi u zhvendos në Gjermaninë Lindore në vitet pasuese, Tillschneider filloi ta përshkruante Islamin si thelbësisht të papajtueshëm me shoqërinë gjermane dhe u bë një figurë e shquar në të ashtuquajturën “E Djathta e Re”, një rrjet intelektualësh radikalë të njohur për riformulimin e ideve të vjetra ekstremiste në terma më të pranueshëm nga ana kulturore.
Ai gjithashtu u shoqërua me një fraksion ekstrem brenda AfD-së të quajtur Der Flügel (“Krahu”), së bashku me politikanin e Turingut, Björn Höcke, i cili u dënua gjerësisht në vitin 2017 pasi e quajti memorialin e shquar të Holokaustit të Berlinit, të vendosur pranë Portës së Brandenburgut, një “monument turpi” dhe kërkoi një “kthesë 180 gradë” në politikën e kujtesës së Gjermanisë.
Der Flügel u shpërbë në vitin 2020, por anëtarët e tij, përfshirë Tillschneider, vetëm sa janë bërë më me ndikim në parti që atëherë.
Tillschneider ishte autori kryesor i programit të AfD-së për mënyrën se si do ta ushtrojë pushtetin në Saksoni-Anhalt. Në thelb janë masa të panumërta që synojnë “stabilizimin” e identitetit gjerman, duke ridrejtuar fondet kulturore dhe duke rishikuar kurrikulat shkollore, mbi të cilat shtetet kanë autoritet parësor.
Tillschneider ka njoftuar plane për ndryshimin e mësimeve të historisë, në mënyrë që ato të orientohen drejt “më shumë Bismark, më pak Hitler” – një frazë e diskutueshme që është hequr së fundmi nga manifesti qeverisës.
Programi i partisë propozon gjithashtu shkurtimin e fondeve për “artin anti-gjerman” dhe zhvillimin e një strategjie “turizmi patriotik” për shtetin.
Udhëheqësit e partisë thonë se nuk kanë ndërmend të zhdukin memorialet e krimeve naziste, por do të financojnë dhe restaurojnë ato që “nderojnë sakrificat e ushtarëve” në të dyja luftërat botërore.
“Kjo mbështetje duhet t’u sjellë dobi të gjitha monumenteve në mënyrë të barabartë, pa gjykime të vogla politike”, thuhet në program. “Ushtarët e rënë dhanë jetën e tyre për të mbrojtur vendin e tyre. Njohja dhe nderimi i kësaj sakrifice të madhe është shenja e parë e një kthese patriotike.”
Ndoshta nuk është rastësi që një revolucion i tillë në identitetin gjerman do të zërë rrënjë në ish-Gjermaninë Lindore, ku AfD është në ngritje.
Ndërsa Gjermania Perëndimore po përpiqej të ndërmerrte një përballje me të kaluarën, sado e papërsosur që ishte, narrativa shtetërore në ish-Gjermaninë Lindore ishte se populli i saj kishte mposhtur fashizmin, i cili në çdo rast ishte një produkt i Perëndimit. Shumë nga mbështetësit e AfD-së në Lindje besojnë se një narrativë e Gjermanisë Perëndimore për të kaluarën naziste iu imponua atyre pas rënies së Murit të Berlinit.
Por për Tillschneider, ekziston një arsye tjetër pse revolucioni do të fillojë në Lindje – sepse gjermanët lindorë e dinë tashmë se çfarë do të thotë të shohësh rrëzimin e një regjimi politik.
“Si rezultat i revolucionit paqësor, njerëzit kanë dëshmuar një ndryshim në sisteme dhe, si rezultat, kanë fituar njëfarë distance, janë më reflektivë”, tha ai në festivalin familjar të AfD-së, duke folur me një rrëmujë të madhe. Në të kundërt, shtoi ai, gjermanët perëndimorë “kanë zier në të njëjtën supë për 80 vjet”.
“Dashuria për atdheun nuk është krim”
Ndërsa pjesëmarrësit prisnin në radhë për birrë dhe bratwurst falas në festivalin familjar të AfD-së – i mbajtur në një fushë të thatë në periferi të Querfurtit, pranë një fabrike makinerish bujqësore – Tillschneider doli në skenë para një pankarte me mbishkrimin “Vendi ynë i pari” dhe deklaroi se kishin arsye të mjaftueshme për të festuar: partitë e establishmentit, tha ai, po i afroheshin rënies së tyre.
“Po festojmë faktin se politikat që drejtohen kundër nesh – të cilat na heqin lirinë, na zhveshin nga autonomia, na varfërojnë – do të marrin fund”, bërtiti ai, ndërsa zëri i tij i lartë mbushte hapësirën. “Më 6 shtator, për herë të parë, kemi një shans realist – dhe kjo nuk është vetëm retorikë fushate – një shans realist për t’i dhënë fund këtij makthi, për t’i dhënë fund këtij tmerri!”
Ulrich Siegmund, kandidati kryesor i AfD-së në Saksoni-Anhalt dhe kryeministri i saj i mundshëm në të ardhmen, u ngjit më pas në skenë për një pritje si yll roku.
Karizmatik dhe shumë popullor në internet, buzëqeshja e tij e shpejtë përgënjeshtron politikën radikale të degës shtetërore të partisë së tij, të cilën autoritetet e inteligjencës vendase e kanë klasifikuar si një organizatë ekstremiste që kërkon “të shfuqizojë demokracinë parlamentare në formën e saj aktuale”.
Politikanët e AfD-së në shtet, përfshirë Siegmund dhe Tillschneider, mohojnë të jenë ekstremistë, duke e portretizuar etiketën si shtypje shtetërore që minon vullnetin demokratik të mbështetësve të tyre.
Nëse Siegmund është fytyra e AfD-së në Saksoni-Anhalt, Tillschneider është truri i saj. Siegmund aludoi për këtë gjatë fjalimit të tij, duke e falënderuar Tillschneider-in që i kushtoi “qindra orë” programit qeverisës të partisë.
“Do të më duhet ai gjatë pesë viteve të ardhshme sepse po bëjmë histori së bashku”, tha Siegmund për Tillschneider-in. “Dielli lind në lindje, por do të shkëlqejë mbi të gjithë Gjermaninë!”
Ndërsa njerëzit prisnin në radhë me orë të tëra për të marrë autografin e Siegmundit, Tillschneider vraponte me nxitim nga një tendë në tjetrën, duke u siguruar që gjërat të shkonin mirë.
“Mos i shisni për më pak se 10 euro!” u bërtiti ai një grupi vullnetarësh, ndërsa u jepte atyre një kuti me çanta dore me fytyrën e Siegmundit.
Një nga ato vullnetare, Gesine Sauer, një punonjëse sociale 48-vjeçare nga zona, tha se pajtohej me idetë e Tillschneider për t’i bërë gjermanët krenarë për historinë e tyre.
“Njerëzit gjithmonë përqendrohen vetëm në një pjesë shumë të vogël të historisë gjermane – dhe kjo nuk ka të bëjë fare me atë që dikush përpiqet ta mohojë ose ta shpërfillë atë – por historia gjermane është shumë më tepër se kaq”, tha ajo. “Dhe herë pas here, nga të gjitha anët, po detyrohemi të përballemi me këtë çështje të fajit. Kjo është e gabuar dhe nuk është një zhvillim pozitiv. Në vend të kësaj, duhet të reflektojmë mbi atë që dikur ishim të aftë të arrinim”, shtoi ajo, duke vazhduar të rendisë arritjet historike gjermane në mjekësi dhe industri.
Të tjerë e thonë më thjesht.
“Do të thoja se e gjitha kjo ndodhi 90 vjet më parë dhe se në një moment duhet ta lëmë të kaluarën të jetë e kaluar”, tha një grua në të 60-at që mbante një byzylyk me ngjyrat e flamurit gjerman.
“Tek ne, nëse thua se e do atdheun tënd, të vulosin si nazist”, tha një burrë, një punëtor 51-vjeçar i hekurudhës, ndërsa priste në radhën e gjatë për birrë, i veshur me një bluzë ku shkruhej “Dashuria për atdheun nuk është krim”.
Megjithatë, shumica e pjesëmarrësve përmendën arsye të tjera për të votuar për AfD-në: rënia ekonomike dhe industriale; refugjatët që marrin mbështetje shtetërore, ndërsa gjermanët përpiqen të paguajnë faturat e tyre; refuzimi i qeverisë për të pranuar gaz natyror të lirë rus, ndërkohë që i dërgon miliarda dollarë ndihmë federale Ukrainës.
Për Tillschneider dhe ideologët e tij të ekstremit të djathtë, këto çështje më të prekshme janë të gjitha të lidhura me krizën e identitetit gjerman: ngurrimi i vendit për të ndjekur interesat e veta, argumentojnë ata, buron nga një rrymë mendimi “anti-gjermane” brenda vendit.
“Kjo është arsyeja pse kemi politika që janë vetëshkatërruese në çdo fushë – sepse kemi një identitet të çarë”, tha Tillschneider nga poshtë një tende në festival.
Ai shprehu ide të shumta për riparimin e shpirtit gjerman: një “muaj krenarie” që feston trashëgiminë kulturore gjermane dhe një festival të muzikës gjermane – jo “muzikë baroke apo muzikë evropiane”, sqaroi ai, por “muzikë gjermane”.
Ai mohoi se qëllimi ishte që gjermanët të harronin të kaluarën naziste. Megjithatë, ai vazhdoi të përshkruante një proces që dukej se përbënte pikërisht këtë.
Qëllimi, tha ai, ishte që kjo histori “të mos ishte më kaq urgjente, jo më kaq ndërhyrëse, jo më kaq e pranishme”.
Ai shtoi: “Vetëm pse diçka nuk është më e pranishme, nuk do të thotë se do të harrohet.”
Nette Nöstlinger kontribuoi në raportim./Politico.eu
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