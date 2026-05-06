S&P 500 7,259 ▲0.81%
DOW 49,298 ▲0.73%
NASDAQ 25,326 ▲1.03%
NAFTA 98.45 ▼3.74%
ARI 4,691 ▲2.68%
EUR/USD 1.1705 EUR/GBP 0.8634 EUR/CHF 0.9160 EUR/ALL 95.8911 EUR/MKD 61.6965 EUR/RSD 117.4043 EUR/TRY 52.9473 EUR/JPY 184.54 EUR/CAD 1.5931
BTC $81,541 ▲ +0.83% ETH $2,377 ▼ -0.29% XRP $1.4321 ▲ +1.7% SOL $87.8800 ▲ +3.52%
Te Spanja nisin të buzëqeshin, rikuperimi i Yamal po ecën pa probleme, nis stërvitjen në palestër

· 2 min lexim

Pasi ka mbyllur sezonin me Barcelonën, për shkak dëmtimi, sulmuesi Lamine Yamal vazhdon të punojë me një qëllim të qartë dhe të panegociueshëm: të arrijë në Kupën e Botës në gjendjen më të mirë të mundshme.

Ai po përshpejton rikuperimin e tij në mënyrë që të mos humbasë turneun, duke veshur fanellën e Spanjës. Talenti i klubi “blaugrana” e përfundoi sezonin e tij me Barçën për shkak të një dëmtimi në kofshën e majtë, më 22 prill.

Klubi katalanas kishte sqaruar në një deklaratë mjekësore se lojtari nuk do të kthehej në La Liga, por se rikuperimi i tij ishte i orientuar drejt botërorit. Dhe pas dy javësh, ndjesitë janë pozitive. Procesi i rehabilitimit po ecën pa probleme dhe sipas programit të përcaktuar nga stafi mjekësor.

Yamal po ndjek një program rigoroz të koordinuar nga mjekët, fizioterapistët dhe trajnerët e klubit, me mbikëqyrje të vazhdueshme nga stafi i Federatës Spanjolle. Lojtari është në kontakt të drejtpërdrejtë me stafin e Luis de la Fuente dhe Hansi Flick, duke konfirmuar vëmendjen maksimale që po i kushtohet rikuperimit të tij.

19-vjeçari ka treguar shenja inkurajuese në mediat sociale, duke postuar imazhe të stërvitjeve të tij në palestrën e Ciutat Esportiva, ku ai alternon ushtrimet e çiklizmit me seancat e tij të para të lehta në fushë. Në një mesazh të publikuar ditët e fundit, vetë Yamal ndau ndjenjat e tij.

“Të qëndroj jashtë kur doja të ndihmoja ekipin më dhemb më shumë, por do të kthehem më i fortë“. Këto fjalë tani konfirmohen nga faktet, me lojtarin gjithnjë e më afër një rikuperimi të plotë dhe të vendosur të mos humbasë ngjarjen e tij të parë të madhe të Kupës së Botës.

