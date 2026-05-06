Te Spanja nisin të buzëqeshin, rikuperimi i Yamal po ecën pa probleme, nis stërvitjen në palestër
Pasi ka mbyllur sezonin me Barcelonën, për shkak dëmtimi, sulmuesi Lamine Yamal vazhdon të punojë me një qëllim të qartë dhe të panegociueshëm: të arrijë në Kupën e Botës në gjendjen më të mirë të mundshme.
Ai po përshpejton rikuperimin e tij në mënyrë që të mos humbasë turneun, duke veshur fanellën e Spanjës. Talenti i klubi “blaugrana” e përfundoi sezonin e tij me Barçën për shkak të një dëmtimi në kofshën e majtë, më 22 prill.
Klubi katalanas kishte sqaruar në një deklaratë mjekësore se lojtari nuk do të kthehej në La Liga, por se rikuperimi i tij ishte i orientuar drejt botërorit. Dhe pas dy javësh, ndjesitë janë pozitive. Procesi i rehabilitimit po ecën pa probleme dhe sipas programit të përcaktuar nga stafi mjekësor.
Yamal po ndjek një program rigoroz të koordinuar nga mjekët, fizioterapistët dhe trajnerët e klubit, me mbikëqyrje të vazhdueshme nga stafi i Federatës Spanjolle. Lojtari është në kontakt të drejtpërdrejtë me stafin e Luis de la Fuente dhe Hansi Flick, duke konfirmuar vëmendjen maksimale që po i kushtohet rikuperimit të tij.
19-vjeçari ka treguar shenja inkurajuese në mediat sociale, duke postuar imazhe të stërvitjeve të tij në palestrën e Ciutat Esportiva, ku ai alternon ushtrimet e çiklizmit me seancat e tij të para të lehta në fushë. Në një mesazh të publikuar ditët e fundit, vetë Yamal ndau ndjenjat e tij.
“Të qëndroj jashtë kur doja të ndihmoja ekipin më dhemb më shumë, por do të kthehem më i fortë“. Këto fjalë tani konfirmohen nga faktet, me lojtarin gjithnjë e më afër një rikuperimi të plotë dhe të vendosur të mos humbasë ngjarjen e tij të parë të madhe të Kupës së Botës.
