🌤️
Tiranë 27°C · Kryesisht kthjellët 03 September 2026
S&P 500 7,755 ▲1.15%
DOW 53,682 ▲1.17%
NASDAQ 26,635 ▲1.59%
NAFTA 91.31 ▲0.33%
ARI 4,530 ▲2.62%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1583 EUR/GBP 0.8589 EUR/CHF 0.9422 EUR/ALL 92.1727 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3364 EUR/TRY 55.9994 EUR/JPY 184.34 EUR/CAD 1.6067 EUR/USD 1.1583 EUR/GBP 0.8589 EUR/CHF 0.9422 EUR/ALL 92.1727 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3364 EUR/TRY 55.9994 EUR/JPY 184.34 EUR/CAD 1.6067
₿ CRYPTO
BTC $80,982 ▲ +4.6% ETH $2,501 ▲ +4.41% XRP $1.4590 ▲ +8.82% SOL $104.8100 ▲ +5.38%
S&P 500 7,755 ▲1.15 % DOW 53,682 ▲1.17 % NASDAQ 26,635 ▲1.59 % NAFTA 91.31 ▲0.33 % ARI 4,530 ▲2.62 % S&P 500 7,755 ▲1.15 % DOW 53,682 ▲1.17 % NASDAQ 26,635 ▲1.59 % NAFTA 91.31 ▲0.33 % ARI 4,530 ▲2.62 %
EUR/USD 1.1583 EUR/GBP 0.8589 EUR/CHF 0.9422 EUR/ALL 92.1727 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3364 EUR/TRY 55.9994 EUR/JPY 184.34 EUR/CAD 1.6067 EUR/USD 1.1583 EUR/GBP 0.8589 EUR/CHF 0.9422 EUR/ALL 92.1727 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3364 EUR/TRY 55.9994 EUR/JPY 184.34 EUR/CAD 1.6067
03 Sep 2026
Breaking
Çfarë dinin UDB-ja dhe Sigurimi shqiptar për Kadri Zekën? Top 100 për 2026: Pesë gabimet kryesore të votuesve “Kaskada e barnave”: Sa e rrezikshme është të trajtosh efektet anësore me ilaçe të tjera? Luis Enrique, i sinqertë në lidhje me Barcola-n: Nuk mund t’i garantoja një vend titullari De La Fuente: Të luash në San Mames është gjëja më e mirë për çdo lojtar
Menu
Bota

TEKNOLOGJI – Singapori do të përdorë robotë për të ndërhyrë gjatë përleshjeve në burgje

· 2 min lexim
– Singapori

SINGAPOR, 3 shtator /ATSH – AA/ – Singapori po përgatitet të vendosë robotë për patrullimin e burgjeve dhe ndërhyrjen në rast përleshjesh, duke filluar nga tetori, raportoi të enjten The Straits Times.

Shërbimi i Burgjeve i Singaporit (SPS) planifikon të testojë për tre muaj një robot 510 kilogramësh, të pajisur me sprej piperi.

Roboti, i lartë 157 centimetra, i quajtur “Roboti i Burgjeve për të Eliminuar Konfliktet dhe Kërcënimet” (PROTECT), është zhvilluar nga SPS dhe Agjencia për Shkencë dhe Teknologji e Ekipit të Brendshëm (HTX).

Roboti do të patrullojë oborret e burgjeve në orare të ndryshme gjatë ditës.

Gjatë një incidenti, ai do t’i paralajmërojë të burgosurit të largohen dhe do të spërkasë me sprej piperi ata që nuk i binden urdhrit. Spreji mund të arrijë deri në pesë metra dhe të zgjasë rreth 20 sekonda.

Roboti gjithashtu do të transmetojë drejtpërdrejt pamje dhe audio te zyrtarët në Qendrën e Kontrollit të Njësisë Korrektuese.

SPS-ja tha se roboti është ende në zhvillim dhe aktualisht nuk mund t’i zbulojë dhe t’u përgjigjet vetë incidenteve.

Roboti përdor inteligjencën artificiale për të njohur njerëzit dhe për të lëvizur duke shmangur pengesat.

Tre robotë do të testohen në tri institucione të ndryshme gjatë periudhës së provës.

Shkalla e sulmeve në vend është rritur nga 54,4 sulme për 10.000 të burgosur në vitin 2024 në 76,7 në vitin 2025.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu