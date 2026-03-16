Tenis/ Sinner mposht Medvedev

Fiton për herë të parë në karrierë turneun Indian Wells

Jannik Sinner

Jannik Sinner fiton për herë të parë në karrierë turneun Indian Wells, pasi ka mposhtur në finale rusin Medvedev me rezultatin 2-0 (7-6,7-6).

Ndeshja që zgjati 1 orë e 55 minuta ishte e bukur dhe e luftuar, me Medvedev që dorëzohet vetëm pas dy tie-break.

Sinner fiton për herë të parë Masterin 1000 pikësh që zhvillohet në Kaliforni dhe ngushton diferencën me Alcaraz në renditjen ATP.

