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Kronika

Tensione në Vlorë/ Protestë kundër muzeut hebraik, qytetarët përplasen me policinë

· 2 min lexim
Tensione në Vlorë/ Protestë kundër muzeut

Protesta e zhvilluar sot në Vlorë kundër ndërtimit të muzeut hebraik është zhvilluar me tensione mes protestuesve dhe forcave të policisë. Protestuesit kanë tentuar të hyjnë në kantierin ku po ndërtohet muzeu, në zonën historike të qytetit, por janë ndaluar nga efektivët e policisë.

Ata kundërshtojnë kërkojnë ndalimin e projektit, pasi pretendojnë se ndërtimi po bëhet në godinën e Klubit Patriotik “Labëria”, të cilin e konsiderojnë pjesë të rëndësishme të historisë dhe identitetit të qytetit.

Sipas protestuesve, kjo zonë mbart një rëndësi të veçantë për historinë kombëtare shqiptare, sepse lidhet me Ismail Qemalin dhe firmëtarët e Pavarësisë, ndaj kërkojnë që hapësira t’i kushtohet historisë dhe identitetit kombëtar.

Qytetarët shprehen se ndërtimi i Muzeut Hebraik pikërisht në këtë vend cenon, sipas tyre, simbolikën historike të zonës dhe unitetin kombëtar. Disa prej tyre e konsiderojnë projektin një “vulë turpi”, duke pretenduar se ai zbeh historinë e vendit.

Nga ana tjetër, protestuesit theksojnë se kundërshtimi i tyre nuk lidhet me historinë e komunitetit hebre. Ata kujtojnë se shqiptarët kanë treguar solidaritet duke strehuar dhe mbrojtur hebrenjtë gjatë Holokaustit, por kërkojnë që një muze kushtuar kësaj historie të ndërtohet në një tjetër hapësirë.

Në vendin ku po zhvillohen aktualisht punimet, qytetarët propozojnë ngritjen e një muzeu që, sipas tyre, duhet t’i kushtohet historisë, kulturës dhe figurave të rëndësishme të kombit shqiptar. Protestuesit kërkojnë pezullimin e punimeve dhe rishikimin e vendndodhjes së Muzeut Hebraik.

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