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Europa

Tentativë e pabesueshme kontrabande në Majorka, 109 pako kokainë gjenden në trupin e pasagjerit

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Policia spanjolle arrestoi një burrë në trupin e të cilit u gjetën 109 pako kokainë, me një peshë totale bruto prej rreth 1,353 gramësh, gjatë kontrollit në aeroportin e Palma de Majorka, raportuan sot mediat lokale.

Pasagjeri, për të cilin policia thotë se është me origjinë nigeriane, mbërriti me një fluturim nga Charleroi, Belgjikë natën e 6 shtatorit. Oficerët e arrestuan atë me dyshimin për trafik droge.

Policia Kombëtare, Shërbimi i Mbikëqyrjes Doganore i Administratës Tatimore dhe Garda Civile ndërmorën veprime pasi morën informacion në lidhje me një pasagjer i cili dyshohej se fshihte drogë në trupin e tij me qëllim që ta sillte atë në Majorka.

Oficerët e policisë e gjetën dhe e identifikuan pasagjerin në Aeroportin e Palmës dhe më pas e çuan atë në zonën doganore të pasagjerëve.

Sipas autoriteteve, ai pranoi regjistrimin me rreze X në përputhje me procedurat ligjore për mbrojtjen e të drejtave.

Me një shoqërim policie dhe nën mbikëqyrje mjekësore, ai u transferua në Spitalin Universitar Son Espases. Atje, ai natyrshëm shpërndau 109 pako me lëndë të bardhë me një strukturë të fortë, e cila u konfirmua të ishte kokainë. Gjykata urdhëroi ndalimin e tij të përkohshëm.

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