Parashikime për kartën e WWE Money in the Bank 2026 pas SNME
Pas debutimit të parë të Sunday Night’s Main Event, vëmendja e Universit të WWE është kthyer te premium live-i vjetor Money in the Bank, i planifikuar këtë vit në New Orleans më 10 tetor. Rezultatet e prezantimit në Peacock hapi diskutime për disa përballje që mund t’i japin ngjarjes një dimension historik.
Siç raporton Bleacher Report, një opsion interesant është të krijohet një ndeshje shkallësh në të cilën në lojë të futet Undisputed WWE Championship, duke përfshirë yjet që kohët e fundit janë përplasur për titullin—si CM Punk, Sami Zayn, Kevin Owens, Finn Balor dhe Gunther. Përkundër mundësisë së një Fatal 5-Way, koncepti i një ladders match që kërkon ngritjen e titullit në majë të shkallës do t’i jepte eventit një kuriozitet të veçantë dhe mund të rrisë peshën e çmimit.
Në krahun e grave, ka shumë emra që mund të mbushin një ladders match shumë konkurrues: Stephanie Vaquer, Becky Lynch, Roxanne Perez, Raquel Rodriguez, Sol Ruca dhe Lyra Valkyria janë vetëm disa nga alternativat nga Raw. Shtimi i yjeve si Charlotte Flair, Jade Cargill, Tiffany Stratton, një anëtare e Fatal Influence dhe debutuesja Tatum Paxley do të mund të krijonte një fushë shumë të fortë për historinë e eventit.
Për titullin e Shteteve të Bashkuara, propozimi është një rivalitet i pastër mes Trick Williams dhe Carmelo Hayes — një rikthim i mundshëm i Hayes duke sfiduar për titullin që ai pretendon se nuk duhej ta kishte humbur para WrestleMania 42. Një feud dysh me dy persona, pa ndërhyrje të tjera, mund t’i rikthejë përfaqësimin dhe nxitjen që i duhet Hayes, ndërsa lë hapësirë për të parë se si do të pozicionohet Baron Corbin pas performancës së tij solide në SNME.
Për Kampionatin Botëror të Grave, një përballje Becky Lynch–Liv Morgan do të shtonte peshë kartës dhe do të sillte një rivalitet të freskët; takimi i tyre i fundit u zhvillua brenda një klipe çeliku më 27 maj 2024 në episodin e Raw. Një sfidë e tillë mund të shërbejë edhe si kapitull i ri në trilogjinë që përfshin gjithashtu Stephanie Vaquer.
Në pjesën e botërorit të meshkujve, LA Knight ka qenë duke kërkuar një shans ndaj Roman Reigns për titull për muaj me radhë. Një ndeshje në New Orleans do të ishte e përshtatshme dhe mund të shtojë lartësi kartës që tashmë do të jetë e mbushur me ladders match; gjithashtu një fund i diskutueshëm mund të shërbejë për të ndërtuar një përballje më të madhe në vijim.
Kartela e mundshme duket se do të mbështetet shumë në ndeshjet e shkallëve dhe rivalitetet kryesore të kampionëve, duke ofruar një kombinim rivalitetesh të drejtpërdrejta dhe momente dramatike që mund të përcaktojnë rivalitetet e ardhshme. Sipas Bleacher Report, këto parashikime pasqyrojnë rrugët më të natyrshme që mund të ndjekë WWE teksa shkon drejt Money in the Bank 2026.
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